Βρετανία: Άνδρας ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ

Ένας άνδρας που κρατούσε τη σημαία της Αγγλίας ακινητοποιήθηκε σήμερα στο έδαφος από την αστυνομία, έξω από την Ντάουνινγκτ Στριτ, την κατοικία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, μεταδίδει ένας φωτορεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Η εκπρόσωπος τύπου του γραφείου του Τζόνσον δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για οποιαδήποτε διαμαρτυρία και απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω.

Προς το παρόν, η αστυνομία δεν έχει κάνει ανακοινώσεις.

Police moving Brexiters away from Downing Street. #Westminster #London pic.twitter.com/8zoP47VrkS

Ανήμερα της 31ης Οκτωβρίου, της ημέρας όπου το Ηνωμένο Βασίλειο επρόκειτο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μερικές εκατοντάδες διαδηλωτές υπέρ του Brexit επιχείρησαν να προσεγγίσουν τις πύλες της Ντάουνινγκ Στριτ, όπου τους σταμάτησε η αστυνομία. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις.

⚠ Westminster: the Brexit demo is now blocking Whitehall heading up towards Downing Street [ro] pic.twitter.com/H4yJy5ySGC

— BBC London Travel (@BBCTravelAlert) October 31, 2019