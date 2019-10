Το Νησί υποκλίνεται στη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης όταν ανέλαβε τη Νότιγχαμ Φόρεστ έθεσε ως στόχο την επιστροφή της ομάδας στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά και την άμεση σύνδεσή της με την τοπική κοινωνία, ως ένα κλαμπ που θα έχει έντονη φιλανθρωπική δράση και θα στέκεται δίπλα στους κατοίκους της περιοχής. Δύο στόχους, που προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις για να φέρει εις πέρας.

Οσον αφορά στο πρώτο σκέλος, ο Ελληνας εφοπλιστής και οι συνεργάτες του δούλεψαν πολύ σκληρά το περασμένο καλοκαίρι, προκειμένου η ομάδα να ενισχυθεί με παίκτες πρώτης γραμμής, που θα τη βοηθήσουν να επιστρέψει στα σαλόνια της Πρέμιερ Λιγκ.

Και πράγματι οι κόποι τους αποδίδουν καρπούς, καθώς η ομάδα μετά το πέρας του πρώτου μισού της σεζόν βρίσκεται στο -2 από τις θέσεις των πλέι οφ και στο -5 από την κορυφή.

Παράλληλα, ο ηγέτης του Ολυμπιακού προσπαθεί να εκπληρώσει και τη δεύτερη υπόσχεση που έδωσε όταν ανέλαβε την ιστορική ομάδα του City Ground.

Η Νότιγχαμ από την πρώτη στιγμή που απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έχει αποκτήσει έντονη φιλανθρωπική δράση, με τις μεγαλύτερες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του Νησιού να αποθεώνουν τη βρετανική ομάδα για τις σπουδαίες πρωτοβουλίες, που λαμβάνει για την ανακούφιση των κατοίκων της περιοχής.

Το περασμένο Σάββατο οι άνθρωποι της Νότιγχαμ Φόρεστ, με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, δώρισαν τρόφιμα και βοήθησαν στη σίτιση αστέγων της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα, μετά την αναβολή του εντός έδρας παιχνιδιού με τη Ρέντινγκ, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπληττε την περιοχή του Νότιγχαμ, οι άνθρωποι της ομάδας αποφάσισαν να μοιράσουν σε αστέγους τα φαγητά που θα καταναλώνονταν από τους θεατές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Περισσότερες από 3000 μερίδες και πήγαν προς όφελος των αναξιοπαθούντων της τοπικής κοινωνίας, με τα βρετανικά ΜΜΕ να αποθεώνουν στα κείμενά τους τη σπουδαία πρωτοβουλία της Νότιγχαμ και τους φιλάθλους της να γεμίζουν με περηφάνια.

Game off but nothing goes to waste 👏

#NFFC CFO Samantha Gordon and @NFFC_Community CEO Graham Moran helped to hand out food left over from today’s postponed game to @Framework_HA. pic.twitter.com/Xfw5RqdNxA

— Nottingham Forest FC (@NFFC) October 26, 2019