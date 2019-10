Brexit : Προς νέα παράταση η ΕΕ μετά την καταψήφιση του χρονοδιαγράμματος εξόδου

Σε ένα ατέρμονο… πινγκ-πονγκ μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσεται η συμφωνία για το Brexit, λίγο πριν την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας της 31ης Οκτωβρίου.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Μπόρις Τζόνσον είδε το βρετανικό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την συμφωνία του για το Brexit, αλλά να βάζει «μπλόκο» στο χρονοδιάγραμμα – εξπρές.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση αναστέλλει την εξέταση της συμφωνίας για το Brexit έως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει αν θα προσφέρει μια παράταση της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από το μπλοκ, πέραν της 31ης Οκτωβρίου.

Το μπαλάκι τώρα είναι στο γήπεδο της ΕΕ, η οποία είναι πολύ πιθανόν να δώσει νέα παράταση στον Τζόνσον, με νέα προθεσμία την 31η Ιανουαρίου 2020.

Το κοινοβούλιο απέρριψε με πλειοψηφία 14 ψήφων (322 κατά και 308 υπέρ) το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης να ολοκληρωθεί άμεσα η επικύρωση του νομοσχεδίου από τη Βουλή των Κοινοτήτων μέχρι την Πέμπτη.

Λίγο πριν, ο Μπόρις Τζόνσον κέρδισε την πρώτη συναίνεση του βρετανικού κοινοβουλίου για το νομοσχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης, καθώς με πλειοψηφία 30 ψήφων (329 ναι και 299 όχι) εγκρίθηκε στη δεύτερη ανάγνωσή του το νομοσχέδιο.

Η επιτυχία αυτή πιστώνεται στον ίδιο, καθώς κέρδισε μία μερίδα των βουλευτών του Εργατικού κόμματος (19 ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου), που τις προηγούμενες φορές ψήφιζαν κατά της Συμφωνίας Αποχώρησης που έφερνε στο κοινοβούλιο η προκάτοχός του, Τερέζα Μέι.

Επίσης, εξασφάλισε τη συναίνεση των βουλευτών που υποστηρίζουν ένα πιο ήπιο Brexit, μεταξύ αυτών, μία μερίδα των ανταρτών βουλευτών του Συντηρητικού κόμματος, ενώ κατάφερε να ενώσει το κόμμα του γύρω από τη Συμφωνία του για την Αποχώρηση.

Στη συναίνεση αυτή έπαιξε ρόλο μία παραχώρηση της τελευταίας στιγμής, που ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ρόμπερτ Μπάκλαντ, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα φέρει τροπολογία που θα εξασφαλίζει ότι το κοινοβούλιο θα μπορεί να ψηφίσει πάνω σε οποιαδήποτε πρόταση για παράταση της μεταβατικής περιόδου (2020), εάν δεν υπάρξει μέχρι τότε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

«Μπορώ να δρομολογήσω μία τροπολογία που θα επιτρέπει στο κοινοβούλιο να έχει λόγο στα θετικά στοιχεία μίας παράτασης της μεταβατικής περιόδου. Και η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί σε αυτό» είπε στους βουλευτές.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε πως για να αποφευχθεί ένα Brexit χωρίς συμφωνία, θα συστήσει στους 27 ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ να αποδεχθούν το αίτημα της Βρετανίας για μια παράταση της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 22, 2019