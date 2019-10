Λαγκάρντ : Επικεφαλής της ΕΚΤ την 1η Νοεμβρίου – «Τιμή μου να διαδεχθώ τον Ντράγκι»

Η νέα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες που υποστήριξαν της υποψηφιότητά της για τη θέση αυτή.

Η Λαγκάρντ αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΕΚΤ την 1η Νοεμβρίου. Την επιβεβαίωση της τοποθέτησής της έδωσε και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με το Reuters. Η επιβεβαίωση της Λαγκάρντ για μη ανανεώσιμη οκταετή θητεία έρχεται αφότου οι ηγέτες της ΕΕ την πρότειναν για τη θέση, στις 2 Ιουλίου.

Με ανάρτησή της στο Twitter η Κριστίν Λαγκάρντ αναφέρει ότι είναι τιμή της που θα διαδεχθεί τον Μάριο Ντράγκι στο «τιμόνι» της ΕΚΤ και σημειώνει ότι «ανυπομονεί να εργαστεί με το ικανό προσωπικό της Τράπεζας προκειμένου να κρατήσει την «περιοχή του ευρώ» σταθερή και τις τράπεζες ασφαλείς».

My sincere thanks to European leaders for appointing me as President of the @ecb from 1 November 2019. It is an honour to succeed Mario Draghi. I am looking forward to working with the ECB’s talented staff to keep euro area prices stable and banks safe. pic.twitter.com/IkkKrKBBHn

