Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: Ελληνική Μόδα – 100 χρόνια έμπνευσης και δημιουργίας

1930-3 Αριστερά: Πανωφόρι υφαντό μαλλομέταξο με τερζίδικο κέντημα Δεξιά: Σύνολο υφαντό κουκουλάρικο Αθήνα 1930 Δωρεά: Μαρίκα Βελουδίου On the left: Wool and silk overcoat with cord embroidery On the right: Raw silk fabric woven ensemble Athens 1930 Donated by Marika Veloudiou 1985.6.128, 1985.6.126

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, σε συνεργασία με το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου», διοργανώνουν την έκθεση «Ελληνική Μόδα – 100 χρόνια έμπνευσης και δημιουργίας» από τις 31 Οκτωβρίου (εγκαίνια 30 Οκτωβρίου, ώρα 19.00) στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιάσει, μέσα από 140 περίπου ενδύματα της συλλογής μόδας του ΠΛΙ, την έμπνευση που άντλησαν οι δημιουργοί από όλες τις ιστορικές περιόδους της πορείας του ελληνισμού και του αστικού και λαϊκού πολιτισμού, που δημιουργήθηκε σε όλες τις μορφές της τέχνης και της χειροτεχνίας. Η επιμέλεια της έκθεσης και τα κείμενα ανήκουν στον ενδυματολόγο-σκηνογράφο Νίκος Σαριδάκη, ενώ τον σχεδιασμό του εκθεσιακού χώρου ανέλαβε ο μόνιμος συνεργάτης του ΠΛΙ Σταμάτης Ζάννος. Παράλληλα με την έκθεση, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θα παρουσιάζονται -μετά από επιλογή- επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μόδας, με σύγχρονες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και με σημείο αναφοράς και έμπνευσης τον ελληνικό πολιτισμό. Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά Νηπιαγωγείου και μαθητές Δημοτικού, καθώς και εκπαιδευτικές ξεναγήσεις Γυμνασίου και Λυκείου από το Τμήμα των Μουσειοπαιδαγωγών του «Ελληνικού Κόσμου». Έναρξη έκθεσης: 31 Οκτωβρίου 2019 Ωράριο λειτουργίας ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΡΙΤΗ 09:00 – 13:30 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00 – 13:30 ΠΕΜΠΤΗ 09:00 – 13:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 – 20:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00 – 16:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00 – 18:00 Είσοδος: 5€ Προπώληση εισιτηρίων: http://tickets.hellenic-cosmos.gr Τ. 212 254 0000 Υποδοχή Μουσείου, Πειραιώς 254, Ταύρος Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Πειραιώς 254, Ταύρος ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ