Τυφώνας Χαγκίμπις : Τουλάχιστον 35 νεκροί από το πέρασμά του στην Ιαπωνία

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καταστροφικού περάσματος του τυφώνα Χαγκίμπις, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ. Την ίδια ώρα, 110.000 στελέχη σωστικών συνεργείων θα περάσουν όλη τη νύχτα επί ποδός, για να συνδράμουν κατοίκους που παγιδεύτηκαν εξαιτίας πολυάριθμων πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σπίτια βυθισμένα στα νερά, κατολισθήσεις, χείμαρροι: ο τυφώνας έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις, ποσότητες κατακρήμνισης ρεκόρ, σπέρνοντας την καταστροφή τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην κεντρική και στην ανατολική Ιαπωνία.

Κάτοικοι θάφτηκαν εξαιτίας κατολισθήσεων, πνίγηκαν μέσα στα σπίτια τους, ή σκοτώθηκαν όταν τα αυτοκίνητά τους παρασύρθηκαν από χείμαρρους, ανάμεσά τους κι ένα παιδί.

Το βράδυ της Κυριακής ιαπωνικά μέσα ενημέρωσαν μετέδωσαν πως ο πιο πρόσφατος απολογισμός ανέρχεται σε 35 νεκρούς και 11 αγνοούμενους.

Εκτεταμένες πλημμύρες συνεχίζουν να πλήττουν την κεντρική νομαρχία Ναγκάνο, όπου αντιπλημμυρικό ανάχωμα υποχώρησε, με αποτέλεσμα τα νερά του ποταμού Τσικούμα να σαρώσουν κατοικημένη περιοχή και σπίτια να πλημμυρίσουν ως τον πρώτο όροφο.

«Αυτή τη στιγμή 110.000 αστυνομικοί, πυροσβέστες, ακτοφύλακες και στρατιωτικοί (…) κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης κι αυτό θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα» διαβεβαίωσε ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε.

Σε αυτούς συγκαταλέγονται 31.000 στρατιωτικοί με 130 αεροσκάφη, κυρίως ελικόπτερα. Πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK εικονίζουν ένα από αυτά καθώς διασώζει κατοίκους παγιδευμένους πάνω σε σκεπές σπιτιών στη Ναγκάνο.

Όμως ένας εβδομηντάρης, καθώς προσπαθούσε να αναρριχηθεί, να φθάσει στην καμπίνα ελικοπτέρου στο Ιουάκι, στη νομαρχία Φουκουσίμα, βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από ύψος 40 μέτρων, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος στο Τόκιο.

Βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, σωστικά συνεργεία απομάκρυναν με πλεούμενα ηλικιωμένους, ανάμεσά τους ορισμένους ακόμη σε αναπηρικά αμαξίδια, από οίκο ευγηρίας. Σώθηκαν μετά βίας από την πλημμύρα.

Death toll rises to 31 after Typhoon Hagibis hits Japan and causes widespread flooding – NHK pic.twitter.com/Z7CnHZhqHb

Ως το απόγευμα της Κυριακής εξακολουθούσε να τελεί σε ισχύ η οδηγία κατεπείγουσας απομάκρυνσης από τα σπίτια τους για περίπου 4 εκατομμύρια κατοίκους. Πάνω από 135.000 υπάκουσαν σε αυτή την θεωρητικά υποχρεωτική οδηγία των αρχών και βρίσκονται σε καταφύγια.

Ο τυφώνας Χαγκίμπις έφθασε πάνω από το έδαφος το Σάββατο περί τις 19:00 [τοπική ώρα· 13:00 ώρα Ελλάδας] κι άρχισε να σφυροκοπεί την ιαπωνική πρωτεύουσα περί τις 21:00 [15:00], συνοδευόμενος από ριπές ανέμου που έφθαναν έως και τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.

Ένα φορτηγό πλοίο που έπλεε υπό σημαία Παναμά ναυάγησε προχθές Σάββατο στον Κόλπο του Τόκιο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο από τα μέλη του πληρώματός του να χάσουν τη ζωή τους. Άλλοι τέσσερις ναυτικοί διασώθηκαν, όμως αναζητούνται οι έξι που απομένουν.

Χθες, Κυριακή περί τις 18:00 [12:00], 111.000 οικιακοί πελάτες των εταιρειών ηλεκτρισμού δεν είχαν ηλεκτροδότηση, ενημέρωσαν οι εταιρείες.

Ο Χατζίμε Τοκούντα, υπάλληλος σε εταιρεία του χρηματοοικονομικού τομέα, που ζει στο Καβασάκι (δυτικά του Τόκιο), αφηγήθηκε ότι στο σπίτι του, το νερό έφθασε «πάνω από το κεφάλι» του και «όλα τα έπιπλα και οι οικιακές συσκευές άρχισαν να γυρίζουν γύρω-γύρω» στο εσωτερικό, σχολιάζοντας με δόση χιούμορ πως το σπίτι του μετατράπηκε «σε πλυντήριο».

Βρήκε καταφύγιο στο σπίτι των γονιών του, αλλά κι αυτό πλημμύρισε με τη σειρά του. Η οδύσσεια αυτή είχε πάντως αίσιο τέλος, χάρη στο πλεούμενο μιας ομάδας έρευνας και διάσωσης.

Ο τυφώνας Χαγκίμπις παρέλυσε εξάλλου τις συγκοινωνίες στην αχανή περιφέρεια της ιαπωνικής πρωτεύουσας και η σημερινή ημέρα κηρύχθηκε αργία. Η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών συρμών επαναλήφθηκε κανονικά χθες, αλλά οι αεροπορικές συνδέσεις έχουν αποκατασταθεί μόνον εν μέρει.

Η Ιαπωνία πλήττεται από χονδρικά είκοσι τυφώνες κάθε χρόνο. Πριν από τον Χαγκίμπις, ο Φασάι στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στις αρχές του Σεπτεμβρίου και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στην Τσίμπα.

NHK has learned that at least 18 people have died due to Typhoon Hagibis in Kanagawa, Tochigi, Gunma, Iwate, Miyagi, Fukushima, Chiba and Saitama prefectures. Thirteen people are missing, and at least 149 are injured. pic.twitter.com/1jjisx2xQK

