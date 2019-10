Πετρούνιας: «Μαζί θα καταφέρουμε πολλά» (pic)

View this post on Instagram

Σε μια δύσκολη χρονιά έφτασα στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Μπορεί να μην ήρθε η πρόκριση που όλοι θέλαμε αλλά το πείσμα η διάθεση για σκληρή δουλειά είναι εδώ ! Το ίδιο και η στήριξη και η αγάπη σας που παίρνω από χτες. Μαζί θα καταφέρουμε πολλά… #staystrong #RoatoTokyo #Petrounias