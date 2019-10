Το vima.gr προτείνει για την TV την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Formula 1

Γκραν Πρι Ιαπωνίας

ΕΡΤ Sports, 08.10

Δέκατος έβδομος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και η Φόρμουλα 1 κινείται για άλλη μια φορά προς τα ανατολικά, αυτήν τη φορά για τη διάσημη πίστα της Σουζούκα και το Γκραν Πρι της Ιαπωνίας. Στην περιγραφή και στο σχολιασμό, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, Νίκος Κορόβηλας και Ηλίας Παπαϊωάννου.

Ξένες ταινίες

«Οι πειρατές της Καραβαϊκης: Η εκδίκηση του Σαλαζαρ» (Pirates of the Caribbean: Salazar’s revenge)

ALPHA, 21.00

Μια ακόμη επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στον διασημότερο ήρωα της φιλμογραφίας του, τον πειρατή – φάντασμα Τζακ Σπάροου δεν μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω από αυτό που πρόσφεραν οι προηγούμενες ταινίες της σειράς που είναι τέσσερις. Ωστόσο, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ σε ρόλο ενός άλλου πειρατή φαντάσματος, κλέβει την παράσταση. Σκηνοθεσία: των Γιοακίν Ρόνινγκ, Εσπεν Σάντμπεργκ. (ΗΠΑ, 2017, 117’)

«Το πρόγραμμα» (The program)

ΕΡΤ1, 22.00

Εχοντας νικήσει την μάχη με τον καρκίνο Ο Αμερικανός ποδηλάτης Λανς Αρμστρονγκ εξαπατά όλον τον πλανήτη και γίνεται ο ψεύτικος θρύλος της ποδηλασίας κερδίζοντας επί επτά συνεχόμενες χρονιές το Tour de France. Kαλογυρισμένη ανασκόπηση σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ντόπινγκ όχι μόνον στην Ιστορία της ποδηλασίας αλλά γενικότερα του αθλητισμού. Σε σκηνοθεσία Στίβεν Φρίαρς, με τον Μπεν Φόστερ στον ρόλο του Αρμστρονγκ. Συμπρωταγωνιστεί ο Γκιγιόμ Κανέ. (Γαλλία/ Αγγλία, 2015, 93’)

«Καλύτερα δεν γίνεται» (As good as it gets)

ΑΝΤ1, 23.15

Ο Τζακ Νίκολσον προσαρμόζει την χαρακτηριστική τρέλα του σε μιά ήπια δραματική κομεντί για όλη την οικογένεια, γύρω από την παράξενη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε τρεις κλονισμένους Νεοϋορκέζους. Ο Νίκολσον και η συμπρωταγωνίστριά Ελεν Χαντ, στον ρόλο μιας άπορης σερβιτόρας, βραβεύθηκαν με Οσκαρ. Σκηνοθετεί ο Τζέιμς Λ. Μπρουκς. (ΗΠΑ, 1997, 135’)