Σε τρεις επιστήμονες το Νόμπελ Χημείας 2019

Το Νόμπελ Χημείας 2019 κέρδισαν οι Τζον Γκούντιναφ, Στάνλει Γουίτινγχαμ και Ακίρα Γιοσίνο για τις μπαταρίες λιθίου.

Ο Δρ. Τζον Γκούντιναφ είναι ο μεγαλύτερος επιστήμονας που παίρνει Νόμπελ σε ηλικία 97 ετών. Γεννήθηκε το 1922 στην Γερμανία και έκανε το Διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, στις ΗΠΑ. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας των ΗΠΑ,.

Ο Μ. Στάνλει Γουίτινγκχαμ γεννήθηκε το 1941 στη Μ. Βρετανία και έκανε το Διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Binghamton της πολιτείας της Ν. Υόρκης των ΗΠΑ.

Ο Ακίρα Γιοσίνο γεννήθηκε το 1948 στην Ιαπωνία και έκανε το Διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Οζάκα, στην Ιαπωνία. Συνεργάζεται με την εταιρεία Asahi Kasei Corporation του Τόκιο και το Πανεπιστήμιο Meijo της Ναγκόγια στην Ιαπωνία.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου χρησιμοποιείται πλέον στα πάντα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, το φετινό Νόμπελ «επιβραβεύει την ανάπτυξη της μπαταρίας ιόντων λιθίου. Αυτή η ελαφριά, επαναφορτιζόμενη και ισχυρή μπαταρία χρησιμοποιείται πλέον στα πάντα: Από τα κινητά τηλέφωνα και τα laptop μέχρι τα ηλεκτρικά οχήματα. Μπορεί, επίσης, να αποθηκεύσει σημαντικές ποσότητες ηλιακής και αιολικής ενέργειας, καθιστώντας εφικτή μια κοινωνία χωρίς ορυκτά καύσιμα.»

Οι τρεις βραβευθέντες θα μοιραστούν 824.000 ευρώ.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 Οκτωβρίου 2019

“Curiosity was the main driving force for me.” – newly awarded Chemistry Laureate Akira Yoshino speaking at today’s press conference announcing his #NobelPrize. Congratulations! pic.twitter.com/VLlVC4VAmL — The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 Οκτωβρίου 2019