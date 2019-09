Άρης : Χειρουργήθηκε ο Κουέστα

View this post on Instagram

👉 Πραγματοποιηθηκε σήμερα στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης χειρουργική αποκατάσταση, στο πρόσθιο εξάρθρημα δεξιού ώμου, στον Julian Cuesta Diaz. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και ο τερματοφύλακας της ομάδας μας ξεκινάει από αύριο το στάδιο της αποκατάστασης (στη φωτογραφία με τον γιατρό της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, Θεοχάρη Κυριακίδη) #ARISFC