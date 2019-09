Αλβανία: Έτοιμη να στείλει βοήθεια μετά το σεισμό η Ελλάδα

Τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, με μία ανάρτηση στο λογαριασμό του στο twitter, στο λαό και την κυβέρνηση της Αλβανίας που δοκιμάζονται από τον σεισμό που έπληξε τη χώρα.

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έχει εκφράσει την ετοιμότητα της ελληνικής πλευράς να συνδράμει τις αλβανικές αρχές στην αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.

Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στο λαό και την κυβέρνηση της Αλβανίας που δοκιμάζονται από το σεισμό που έπληξε τη χώρα / We express our solidarity to the government of #Albania & the people affected by the earthquake. @AlbanianDiplo

