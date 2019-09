Ο συγκινημένος Ρονάλντο μιλά για τον πατέρα του και ξεσπά για την υπόθεση βιασμού (vids)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στην εκπομπή «Good Morning Britain» και τον Πιρς Μόργκαν, σε μια από τις λίγες φορές που επιλέγει να… ανοιχτεί μπροστά στις κάμερες.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε για τις κατηγορίες που δέχθηκε πως πριν αρκετά χρόνια είχε βιάσει μια κοπέλα, με τον 34χρονο επιθετικό τελικά να αθωώνεται, λέγοντας πως ντρεπόταν να βλέπουν τα παιδιά του να κατηγορούν τον πατέρα τους.

«Με λυπεί που δεν βλέπει ότι είμαι ο πρώτος… Κατακτώ τρόπαια και δεν είναι εκεί. Δεν είδε ποτέ πόσο σπουδαίος έγινα. Με βλέπει η οικογένειά μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, ο μεγάλος μου γιος καταλαβαίνει… Αλλά ο πατέρας μου δεν πρόλαβε τίποτα…», ήταν τα λόγια του.

‘He doesn’t see me receive awards.’

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son’s success.

Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.

