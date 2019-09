Αϊντχόφεν: «Μήτρογλου ή… Ζιντάν;» (vid)

Ο Κώστας Μήτρογλου μπορεί να μην έχει πάρει ακόμα φανέλα βασικού με την Αϊντχόφεν, αλλά έχει πετύχει ήδη δύο γκολ σε τέσσερις συμμετοχές με την ολλανδική ομάδα.

Στο παιχνίδι εναντίον της Φίτεσε (νίκη 5-0 η Αϊντχόφεν), ο 31χρονος φορ πέρασε ως αλλαγή στο 71′, αλλά πρόλαβε να «μαγέψει» με τις ενέργειές του. Η τελευταία του ντρίμπλα, μάλιστα, στην αναμέτρηση του Σαββάτου, προκάλεσε αποθεωτικά σχόλια, με την ίδια του την ομάδα να μην διστάζει να τον συγκρίνει με τον Ζινεντίν Ζιντάν.

«Δεν είμαστε βέβαιοι, αν είναι ο Ζιντάν, ή ο Κώστας Μήτρογλου», έγραψε η PSV στο twitter, συνοδεύοντας την ανάρτηση από το βίντεο με την ντρίμπλα του Μήτρογλου.

Η σχετική ανάρτηση της ολλανδικής ομάδας:

Not sure if Zidane or @kmitroglou? 👀#PSVVIT pic.twitter.com/gmbJvUPESZ

— PSV (@PSV) September 16, 2019