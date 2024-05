Μία εμπειρία που θα ζήλευαν όλοι οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού είχε ο Τζορτζ Ράσελ την Πέμπτη (16/05). Ο Βρετανός οδηγός βρέθηκε πίσω από το τιμόνι μιας Mercedes-Benz που είχε κερδίσει στο Targa Florio του 1924.

Το ιστορικό όχημα αποκαταστάθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 χρόνων από την ιστορική νίκη. Ο Βρετανός έκατσε πίσω από το τιμόνι της Tipo Indy 2.0 και έδειξε να απολαμβάνει τις στιγμές που έζησε.

Μιλώντας νωρίτερα ο Τζορτζ Ράσελ δήλωσε σχετικά: «Η Mercedes-Benz έχει μια απίστευτη ιστορία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Από τότε που εντάχθηκα στην ομάδα το 2017, μου άρεσε να μαθαίνω περισσότερα για αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης στο μουσείο και στους ‘Ιερούς χώρους’ στη Στουτγάρδη. Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να οδηγήσω ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα από την ιστορία της εταιρείας, την άδραξα».

Η βόλτα του Ράσελ με το ιστορικό όχημα

This sound 😍🔊 The 1924 Targa Florio car recently restored by Mercedes sounded EPIC on arrival yesterday in Brisighella 😁 pic.twitter.com/JUA5N62JC6 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 16, 2024

Η σύγκριση του οχήματος του 1924 με το σημερινό μονοθέσιο

Cockpit views, 100 years apart 🙏 Embracing present and past here at Imola as we return to track action 🩶🖤❤️ pic.twitter.com/se5ndVPyx2 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 17, 2024