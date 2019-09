Ανοιχτά του Καστελόριζου το τουρκικό Bilim 2

Στην ευρύτερη περιοχή του Καστελόριζου εντοπίστηκε τις τελευταίες ώρες το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Bilim 2 σε υλοποίηση της Navtex που εξέδωσε η Τουρκία.

Το Bilim 2 πραγματοποιεί ωκεανογραφικές κλιματολογικές έρευνες, χωρίς μέχρι τώρα να πράττει κάτι που να προκαλεί προβληματισμό στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που παρακολουθεί τις κινήσεις του Bilim 2.

Μέχρι στιγμής, ο τουρκικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα αλλά σε περιοχή άνωθεν της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Το ερευνητικό τουρκικό πλοίο θα βρίσκεται για τρεις μέρες στα νότια του Καστελλόριζου, αλλά και μεταξύ του Καστελόριζου – Ρόδου – Καρπάθου, όπως φαίνεται στο χάρτη που δημοσίευσε το Liberal.gr, με τις έρευνες να προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου.

Απειλές Ερντογάν: Μπορεί να στείλουμε και τρίτο γεωτρύπανο στην Κύπρο

Κατά τη διάρκεια της ίδια συνέντευξης του στο Reuters, ο τούρκος πρόεδρος Ταγιπ Ερντογάν, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπάρχει πιθανότητα συνεταιρισμού για το θέμα της ενέργειας στην ανατολική Μεσόγειο με τις χώρες της Δύσης απάντησε πως «ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει οτιδήποτε».

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ο τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε ξανά την ε/κ πλευρά ότι δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα και το δίκαιο, και ότι απειλεί τη διεθνή ειρήνη.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο Κυπριακό λέγοντας ότι «υπάρχουν τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, Τουρκία, Ελλάδα και Βρετανία. Και φαίνεται και η ΕΕ ως φιλοξενούμενη εγγυήτρια».

Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή, με μία νέα Navtex η Τουρκία «δέσμευσε» τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής θαλάσσια περιοχή για έρευνες σεισμολογικού και υδατογραφικού χαρακτήρα, χωρίζοντας το Καστελόριζο από τη Ρόδο και φθάνει μία ανάσα από την Κρήτη, και συνεχίζοντας τις προκλητικές ενέργειες κατά Αθήνας – Λευκωσίας σε στεριά και θάλασσα.

Ειδικότερα, οι υδρογραφικές υπηρεσίες της Τουρκίας, και πιο συγκεκριμένα ο σταθμός της Αττάλειας, εξέδωσε ναυτική αγγελία με την οποία ανακοίνωνε την εξέλιξη. Τα ερευνητικά τουρκικά πλοία θα βρίσκονται στο Αιγαίο, νότια του Καστελόριζου, για τρεις μέρες, μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου.

Η τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 1012/19

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 13-16 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;

36 05.00 N – 029 15.00 E

36 20.00 N – 029 00.00 E

36 05.00 N – 029 00.00 E

35 50.00 N – 029 00.00 E

35 43.00 N – 029 00.00 E

35 35.00 N – 029 00.00 E

35 20.00 N – 029 00.00 E

35 00.00 N – 029 00.00 E

36 20.00 N – 028 45.00 E

36 05.00 N – 028 45.00 E

35 57.00 N – 028 45.00 E

35 50.00 N – 028 45.00 E

35 43.00 N – 028 45.00 E

35 35.00 N – 028 45.00 E

35 20.00 N – 028 45.00 E

35 00.00 N – 028 45.00 E

36 20.00 N – 028 30.00 E

36 05.00 N – 028 30.00 E

35 57.00 N – 028 30.00 E

35 50.00 N – 028 30.00 E

35 43.00 N – 028 30.00 E

35 35.00 N – 028 30.00 E

35 20.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 027 55.00 E

35 20.00 N – 027 55.00 E

34 35.00 N – 027 55.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.