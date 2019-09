NASA : Δύο τεράστιοι αστεροειδείς θα περάσουν πολύ κοντά από τη Γη

Δύο τεράστιοι αστεροειδείς θα περάσουν πολύ κοντά από τη Γη αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε η NASA.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αρχή της προσέγγισής τους με τον πλανήτη μας έγινε το βράδυ της Παρασκευής.

Οι δύο αστεροειδείς, που ονομάζονται 2010 C01 και 2000 QW7, έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της NASA, εδώ και δύο δεκαετίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης Παραμέτρων Ολικής Γης.

​«Αυτοί οι αστεροειδείς παρατηρούνται προσεκτικά -o ένας από το 2000 και ο άλλος από το 2010- και οι τροχιές τους είναι πολύ γνωστές» δήλωσε ο Λίντει Τζόνσον, αξιωματικός της πλανητικής άμυνας και του εκτελεστικού προγράμματος για το Γραφείο Συντονισμού Πλανητικής Άμυνας που εδρεύει στα κεντρικά της NASA στην Ουάσιγκτον.

Τα δύο ουράνια σώματα εκτιμάται ότι έχουν 120-260 μέτρα και 290-650 μέτρα σε μέγεθος, αντίστοιχα, αλλά ευτυχώς δεν συντρέχει κίνδυνος για σύγκρουση με τη γη, λένε οι αστρονόμοι.

Ο πρώτος αστεροειδής, ο 2010 C01, πραγματοποίησε την πλησιέστερη προσέγγισή του στις 11:42 μ.μ. στις 13 Σεπτεμβρίου, και ο δεύτερος, το 2000 QW7, θα περάσει από τη Γη στις 7:54 μ.μ. στις 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη NASA. Κατά τη διάρκεια της διέλευσής τους, θα βρεθούν περίπου 14 σεληνιακές αποστάσεις από τη Γη, ή περίπου 3,5 εκατομμύρια μίλια μακριά.

A massive asteroid almost 2x the size of the Empire State Building is on track to pass Earth on September 14, says NASA. (Don’t panic, it’s expected to miss us by 3.3M miles). ☄️ pic.twitter.com/73KCHvhfgm

— AJ+ (@ajplus) September 3, 2019