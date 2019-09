Ερντογάν : Μπορεί να στείλουμε και τρίτο γεωτρύπανο στην Κύπρο

Την συγκρουσιακή τακτική που επιδιώκει τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στο Αιγαίο, συνεχίζει ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες μόλις ημέρες πριν την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Τουρκία, η οποία κάθε άλλο παρά καλές σχέσεις με τους γείτονές της επιδιώκει, εσχάτως έβαλε στο παιχνίδι των προκλήσεων και την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, ενώ συνεχίζει να εκδίδει παράνομες Navtex τη στιγμή που το προσφυγικό παραμένει μια ανοιχτή πληγή.

Αυτή τη φορά τη σκυτάλη των προκλήσεων πήρε και πάλι ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση εάν υπάρχει πιθανότητα συνεταιρισμού για το θέμα της ενέργειας στην ανατολική Μεσόγειο με τις χώρες της Δύσης απάντησε πως «ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει οτιδήποτε».

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ο τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε ξανά την ε/κ πλευρά ότι δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα και το δίκαιο, και ότι απειλεί τη διεθνή ειρήνη.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο Κυπριακό λέγοντας ότι «υπάρχουν τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, Τουρκία, Ελλάδα και Βρετανία. Και φαίνεται και η ΕΕ ως φιλοξενούμενη εγγυήτρια».

«Πολλοί νυν ηγέτες δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες που εγώ συμμετείχα. Ποια είναι αυτή; Η σύνοδος στο Μπούργκενστοκ. Με ποιον την κάναμε; Με τον Κόφι Ανάν. Συναντηθήκαμε με τον ίδιο στο Μπούργκενστοκ. Τότε καθίσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ως εγγυήτρια δύναμη κι εμείς ως εγγυήτρια δύναμη και συζητήσαμε. Ήρθε και ο Φερχόιγκεν που εκπροσωπούσε την ΕΕ. Κάναμε αυτές τις συναντήσεις. Πρώτα ήθελαν να σηκωθούν από το τραπέζι τότε ο Κόφι Ανάν τους είπε ‘εγώ έδωσα τον λόγο μου, πριν τελειώσει αυτή η δουλειά δεν μπορούμε να σηκωθούμε’», σημείωσε.

«Τότε αναγκάστηκαν να υπογράψουν. Και τί έγινε; Πήγαμε σε δημοψηφίσματα και η πλευρά βορείου Κύπρου ψήφισε ναι με 65%. Η νότια Κύπρος είπε όχι με 75%. Παρόλο που είπε όχι, η ΕΕ ενέταξε την Κύπρο αλλά δεν ενέταξαν την βόρεια Κύπρο. Κοιτάτε μέχρι που φτάνει αυτή η υπόθεση», ανέφερε ο τούρκος Πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «από τότε μέχρι σήμερα είναι άδικη η προσέγγιση. Η προσέγγιση που δεν αναγνωρίζει δικαιώματα και δίκαιο απειλεί την ειρήνη στον κόσμο».

«Υπάρχουν περιοχές γύρω από την Κύπρο, οι οποίες έχουν καθοριστεί, όπου η Τουρκία μπορεί να κάνει έρευνες, και υπάρχουν και περιοχές όπου η νότια Κύπρος μπορεί να κάνει έρευνες. Αλλά τί λέει το διεθνές δίκαιο σε αυτό το θέμα; Όποιο προϊόν βγει εδώ, είτε ψάρια είναι είτε πετρέλαιο, αυτά διαμοιράζονται με ίσο ποσοστό στον πληθυσμό», επεσήμανε.

«Αυτοί τί κάνουν; Θέλουν να στερήσουν τη βόρεια Κύπρο από αυτά. Στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όποια δικαιώματα υπάρχουν θα ληφθούν με ποσοστά του πληθυσμού. Όποια είναι τα δικαιώματα της νότιας Κύπρου θα τα πάρει. Αλλά χώρες οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση προσπαθούν να έχουν δικαίωμα λόγου σε αυτές τις θάλασσες. Το πρόβλημα πηγάζει από εδώ», πρόσθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Σε ερώτηση εάν υπάρχει πιθανότητα συνεταιρισμού στο θέμα της ενέργειας με τις χώρες της Δύσης, ο τούρκος Πρόεδρος είπε ότι αυτό μπορεί να αξιολογηθεί. «Δεν βρισκόμαστε σε αντίθεση με κανέναν από αυτούς. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Μπορεί να γίνει. Εμείς έχουμε δύο γεωτρύπανα. Υπάρχει πιθανότητα να έρθει και τρίτο. Έχουμε δύο ερευνητικά πλοία. Όλα αυτά τα πλοία μας ξεκίνησαν σταδιακά τις εργασίες και συνεχίζουν», σημείωσε.

Δεσμεύουν με Navtex περιοχή από το Καστελόριζο μέχρι την… Κρήτη

Την Παρασκευή, με μία νέα Navtex η Τουρκία «δέσμευσε» τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής θαλάσσια περιοχή για έρευνες σεισμολογικού και υδατογραφικού χαρακτήρα, χωρίζοντας το Καστελόριζο από τη Ρόδο και φθάνει μία ανάσα από την Κρήτη, και συνεχίζοντας τις προκλητικές ενέργειες κατά Αθήνας – Λευκωσίας σε στεριά και θάλασσα.

Ειδικότερα, οι υδρογραφικές υπηρεσίες της Τουρκίας, και πιο συγκεκριμένα ο σταθμός της Αττάλειας, εξέδωσε ναυτική αγγελία με την οποία ανακοίνωνε την εξέλιξη. Τα ερευνητικά τουρκικά πλοία θα βρίσκονται στο Αιγαίο, νότια του Καστελόριζου, για τρεις μέρες, μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής Ωκεανογραφικής Υπηρεσίας, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από το πλοίο «Bilim-2» για το χρονικό διάστημα 13 – 16 Σεπτεμβρίου.

Τα πλοία θα πραγματοποιήσουν σεισμογραφικές έρευνες, ενώ η αναγγελία κάνει λόγο και για «εντοπισμό γεωτρητικών στόχων», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές έρευνες στην περιοχή.

Η τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 1012/19

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 13-16 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;

36 05.00 N – 029 15.00 E

36 20.00 N – 029 00.00 E

36 05.00 N – 029 00.00 E

35 50.00 N – 029 00.00 E

35 43.00 N – 029 00.00 E

35 35.00 N – 029 00.00 E

35 20.00 N – 029 00.00 E

35 00.00 N – 029 00.00 E

36 20.00 N – 028 45.00 E

36 05.00 N – 028 45.00 E

35 57.00 N – 028 45.00 E

35 50.00 N – 028 45.00 E

35 43.00 N – 028 45.00 E

35 35.00 N – 028 45.00 E

35 20.00 N – 028 45.00 E

35 00.00 N – 028 45.00 E

36 20.00 N – 028 30.00 E

36 05.00 N – 028 30.00 E

35 57.00 N – 028 30.00 E

35 50.00 N – 028 30.00 E

35 43.00 N – 028 30.00 E

35 35.00 N – 028 30.00 E

35 20.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 027 55.00 E

35 20.00 N – 027 55.00 E

34 35.00 N – 027 55.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.