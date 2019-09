Το vima.gr προτείνει για την TV το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

Ξένες ταινίες

«Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας 2» (How to train your dragon)

STAR, 21.00

Μετά την υποψήφια για Όσκαρ ταινία κινουμένων σχεδίων «Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας», το δεύτερο μέρος αυτής της επικής τριλογίας. Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ο Ψάρης και ο Φαφούτης ένωσαν με επιτυχία τους δράκους και τους βίκινγκς στο νησί Μπερκ. Ενώ η υπόλοιπη συμμορία ασχολείται με τους αγώνες δράκων, το νέο αγαπημένο άθλημα του νησιού, το αδιάσπαστο ζευγάρι ταξιδεύει μέσα στον ουρανό, εξερευνώντας νέους αχαρτογράφητους κόσμους. Όταν μια από τις περιπέτειές τους οδηγεί στην ανακάλυψη μιας μυστικής σπηλιάς, που φιλοξενεί εκατοντάδες νέους άγριους δράκους και τον μυστηριώδη Καβαλάρη των Δράκων, οι δύο φίλοι βρίσκονται στο επίκεντρο μιας νέας μάχης για την προστασία της ειρήνης. Η ταινία βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων» ενώ ήταν υποψήφια για Όσκαρ στην ίδια κατηγορία. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη. (ΗΠΑ, 2014, 90’)

«Η ζωή όπως την ξέρουμε» (Life as we know it)

OPEN, 22.00

Η Χόλι Μπέρενσον είναι μια ανερχόμενη ιδιοκτήτρια κέιτερινγκ και ο Έρικ Μέσερ ένας πολλά υποσχόμενος σκηνοθέτης αθλητικών προγραμμάτων. Μετά από ένα καταστροφικό πρώτο ραντεβού, το μόνο πράγμα που έχουν κοινό είναι η αμοιβαία αντιπάθεια και η αγάπη για την βαφτιστήρα τους, Σόφι. Όταν όμως γίνονται ό,τι έχει απομείνει στον κόσμο αυτό για την Σόφι, η Χόλι και ο Μέσερ αναγκάζονται να αφήσουν τις διαφορές τους στην άκρη. Ισορροπώντας ανάμεσα σε επαγγελματικές φιλοδοξίες και ανταγωνιστικές επαγγελματικές υποχρεώσεις, και οι δύο, θα πρέπει να βρουν κοινό έδαφος την ίδια στιγμή που θα αναγκαστούν να μοιραστούν την ίδια στέγη. (ΗΠΑ, 2010, 106’)

«Πώς να κάνετε έρωτα σαν Εγγλέζος» (How to make love like an Englishman)

ALPHA, 23.00

Ο Ρίτσαρντ Χεγκ είναι ένας διακεκριμένος καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, που απολαμβάνει όχι μόνο τον σεβασμό της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και τον θαυμασμό των γυναικών, αφού παραμένει ένας πολύ γοητευτικός άντρας. Έτσι, την ημέρα ο λόγος του συναρπάζει μέσα στα αμφιθέατρα των φοιτητών, ενώ τις νύχτες φροντίζει να περνά αξέχαστες στιγμές με αιθέριες υπάρξεις. Οι ερωτικές του περιπέτειες όμως δεν του αφήνουν πολλά περιθώρια να νιώσει την ωριμότητα της ηλικίας του. Τα πράγματα, μάλιστα, μπερδεύονται ακόμα περισσότερο, όταν κάποια στιγμή μπουν στη ζωή του δύο γοητευτικές ετεροθαλείς αδελφές, αλλά και ένα… μωράκι, που θα κάνει την κατάσταση ακόμα πιο χαοτική. Ερωτισμός, ανατροπές, παρεξηγήσεις και εξομολογήσεις σε μια ταινία που έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους ανάμεσα στην αιώνια μάχη αντρών και γυναικών που έχει μόνο έναν νικητή: τον έρωτα. (ΗΠΑ/ΒΡΕΤΑΝΙΑ, 2014, 100’)