Σινεμά στα γρήγορα

Μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη (A rainy day in New York, ΗΠΑ, 2019).

Κομεντί του Γούντι Αλεν. Η εξέλιξη της σχέσης ενός νεαρού ζευγαριού (Τιμοτέ Σαμαλέ, Ελ Φάνινγκ) κατά την διάρκεια μιας βροχερής νεοϋρκέζικης μέρας. Εκείνος είναι ο πλούσιος διανοούμενος που δεν ξέρει τι θέλει, εκείνη η ξανθιά μπίμπο από το Νότο που ξέρει ακριβώς τι θέλει και προσπαθεί να κάνει καριέρα στη δημοσιογραφία.

Κάποτε στο… Χόλιγουντ (Once upon a time in Hollywood, ΗΠΑ, 2019).

Κοινωνική περιπέτεια του Κουέντιν Ταραντίνο. Η ένατη κινηματογραφική δημιουργία του σκηνοθέτη με μοναδικό αποτύπωμα, του απόλυτου σταρ δημιουργού του σινεμά αυτή την στιγμή παγκοσμίως, είναι η εξαιρετικά προσωπική ματιά του στο Χόλιγουντ του 1969, χρονιά οριακή για την αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία την οποία ο Ταραντίνο τόσο πολύ αγαπά και θαυμάζει. Eνα σπέσιαλ μείγμα μυθοπλασίας – πραγματικότητας που κάποιους θα συναρπάσει αλλά κάποιους άλλους θα τους αφήσει αδιάφορους. Με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ, Μάργκο Ρόμπι, Αλ Πατσίνο.

Μεσοκαλόκαιρο (Midsommer, ΗΠΑ/ Σουηδία, 2019)



Θρίλερ του Αρι Αστερ. Εξι νέοι – οι τέσσερις Αμερικάνοι και οι δύο Βρετανοί – εγκλωβίζονται στον λαβύρινθο του απομονωμένου, πλασματικά φιλήσυχου σουηδικού χωριού το οποίο επισκέφθηκαν για να γευτούν τις χαρές ενός παλαιού τύπου φεστιβάλ που κάθε χρόνο διοργανώνεται εκεί. Από στιλ και μεγάλη διάρκεια (2.27’) άλλο τίποτε η ταινία του Αρι Αστερ («Η διαδοχή»). Μόνο που και τα δύο βάζουν στην άκρη το περιεχόμενο σε μια ταινία χωρίς ουσία. Παίζουν: Φλόρενς Πιού, Τζακ Ρέινορ, Γουίλιαμ Τζάκσον Χάρπερ, Γουίλ Πούλτερ, Βίλχελμ Μπλόμγκρεν κ.α.

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ο τρίτος άνθρωπος (The third man, Αγγλία,1949)

Δραματική περιπέτεια του Κάρολ Ριντ. Μετά την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένας συγγραφέας φτηνών μυθιστορημάτων τσέπης (Τζόζεφ Κότεν) επισκέπτεται την Βιέννη προκειμένου να βρει τον φίλο του (Ορσον Γουέλς) που όπως μαθαίνει έχει μυστηριωδώς εξαφανισθεί. Παρότι εφέτος κλείνει τα 70 του χρόνια, ο «Τρίτος άνθρωπος» δεν έχει παλιώσει πουθενά. Παραμένει ένα φιλμ μοναδικό σε σκηνοθετικό ύφος (Κάρολ Ριντ), σενάριο (Γκράχαμ Γκριν), φωτογραφία (Ρόμπερτ Κράσκερ) και μουσική (Αντον Κάρας), μια σκοτεινή αλλά ελκυστική περιπλάνηση στον λαβύρινθο της γκρεμισμένης αυστριακής πρωτεύουσας που θυμίζει πόλη ζωντανών νεκρών και κατά μια έννοια είναι.

Φθινοπωρινή σονάτα (Höstsonaten, 1978, Σουηδία)

Ψυχολογικό δράμα του Ινγκμαρ Μπέργκμαν. Τυπικότατος Μπέργκμαν στην προτελευταία ταινία που o Σουηδός μετρ της σκηνοθεσίας γύρισε για τον κινηματογράφο. Η τραχιά μάνα (Ινγκριντ Μπέργκμαν), η κόρη- φυτό (Λιβ Ούλμαν), οι ενοχές του παρελθόντος, η ανάλυσή τους, η ψυχική μονομαχία των ηρωίδων και τέλος, η… λύτρωση (κι αυτή με το ζόρι!). Φιλμ πέρα για πέρα καταθλιπτικό αλλά ειλικρινές, με ισορροπημένους εσωτερικούς ρυθμούς και παρότι γυρισμένο σχεδόν εξ’ ολοκλήρου μέσα σε ένα δωμάτιο, χωρίς ούτε μια ανιαρή στιγμή. Αλλά αυτό σημαίνει τεράστιος σκηνοθέτης!

Ο διαβολάκος (Il piccolo diavolo, Ιταλία, 1988).

Κωμωδία φαντασίας του Ρομπέρτο Μπενίνι. Ο Ρομπέρτο Μπενίνι και ο Γουόλτερ Ματάου έπλασαν ένα πολύ χαριτωμένο ντουέτο παίζοντας σε αυτή την κωμωδία που κοιτάζει με σατιρικό μάτι τον «Εξορκιστή». Ο Μπενίνι, γελαστός και αφελής όπως πάντα, είναι ο διάβολος τον οποίο ένας ιερέας, ο Ματάου (στριφνός και γρουσούζης όπως πάντα), γνωρίζει κατά την διάρκεια μιας διαδικασίας εξορκισμού. Το πρόβλημα είναι ότι ο τσαχπίνης διαβολάκος αρνείται να επιστρέψει στο σπίτι του όταν τον «πιάνουν στα πράσα» γιατί γλυκαίνεται από τις ομορφιές της ζωής και θέλει να παραμείνει στον κόσμο των ζωντανών. Αυτό σημαίνει πονοκέφαλο για τον Ματάου και ένα πολύ ευχάριστο δίωρο για τον θεατή.

