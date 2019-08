Στο πλευρό του Μπλατ και ο Λάσο (pic)

Όλος ο κόσμος συγκλονίστηκε από την επιστολή του Ντέιβιντ Μπλατ, όπου αποκάλυψε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο Αμερικανός τεχνικός του Ολυμπιακού διαγνώστηκε με πολλαπλή σκλήρυνση και ακολουθεί θεραπεία και δεν το βάζει κάτω με σκοπό να ζήσει μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή.

Ο μπασκετικός κόσμος έχει σταθεί στο πλευρό του προπονητή των ερυθρόλευκων και έχει στείλει εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης. Ανάμεσα σε αυτούς που στέκονται στο πλευρό του Μπλατ είναι και ο Πάμπλο Λάσο, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα στον συνάδελφο του.

Ο Ισπανός έγραψε στο twitter «Ντέιβιντ, για πάντα μαζί σου», θέλοντας να εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον κόουτς του Ολυμπιακού.

Δείτε την ανάρτηση του Λάσο:

💪💪💪💪💪

David, always with you.

— Pablo Laso (@pablolaso) August 19, 2019