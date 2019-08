Τουρκικό drone «περιπολεί» τα γεωτρύπανα στην Κυπριακή ΑΟΖ

Τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζει η Αγκυρα, προβαίνοντας αυτή τη φορά σε κινήσεις εντυπωσιασμού στην περιοχή.

Ειδικότερα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού επανεμφανίστηκε στην Κυπριακή ΑΟΖ όπου βρίσκονται τα τρία σκάφη -Γιαβούζ, Μπαρμπαρός και Φατίχ- συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων.

Το τουρκικό drone μάλιστα καταγράφηκε από την ιστοσελίδα ItaMilRadar που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις αεροσκαφών.

New patrol mission between #Turkey and #Cyprus for this Turkish Navy UAV Bayraktar TB2 (TCB807) pic.twitter.com/I8ZG9intws

— ItaMilRadar (@ItaMilRadar) August 12, 2019