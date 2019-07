Γιάννης: «Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι συνέβη φέτος» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την φανταστική σεζόν που πραγματοποίησε σε προσωπικό επίπεδο, όντας ο MVP του ΝΒΑ, παραχώρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο ESPN και τη δημοσιογράφο Ρέιτσελ Νίκολς, μιλώντας για πολλά και ενδιαφέροντα.

Αρχικά ξεκίνησε αναφερόμενος στην χρονιά που ολοκληρώθηκε τονίζοντας πως ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί και πως χρειάζεται λίγο χρόνο να σκεφτεί για να το καταλάβει.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στα… 4.000 ζευγάρια παπούτσια που έχει στο σπίτι του, αλλά και στο δωμάτιο που τα φυλάει, ενώ μίλησε και για τον αδερφό του, τον Θανάση Αντετοκούνμπο, με τον οποίο θα είναι συμπαίκτες τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

Για τη χρονιά που πέρασε: «Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ήταν μια απίστευτη χρονιά. Προσπαθώ ακόμη να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει. Θα κάνω ένα διάλειμμα, θα κάτσω και θα σκεφτώ τι πραγματικά έγινε σε αυτούς τους μήνες».

Για τη συνεργασία του με την Nike: «Δεν το περίμενα ότι θα έφτανα τόσο, μα τόσο μακριά. Και η οικογένειά μου το ίδιο. Ξέρεις, ο αθλητισμός αλλάζει τα πάντα, είναι η ζωή μου. Δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο. Κάθε μέρα συνειδητοποιώ πόσο ευλογημένος είμαι».

Για τα παπούτσια που έχει στην κατοχή του: «Έχω αυτή τη στιγμή 4.000 ζευγάρια παπούτσια. Έχω έναν ειδικό χώρο, ένα μεγάλο δωμάτιο γύρω στα 300-400 τετραγωνικά μέτρα και κρατάω και στην Ελλάδα πολλά ζευγάρια».

Για την ανάδειξη του σε MVP της λίγκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν μπορώ να πω ψέματα για αυτό. Προτιμώ όμως να κοιτάζω το μέλλον, για να είμαι ειλικρινής. Δεν λέω πως δεν είναι μεγάλο επίτευγμα, αλλά τώρα ανήκει στο παρελθόν. Ναι, φυσικά και το ξέρω ότι μπορώ να το ξανακάνω, αλλά προτιμώ να λέω στον εαυτό μου να χαλαρώσει. Θα το κάνω σε κάθε περίσταση, είμαι περήφανος αλλά θέλω να δω το επόμενο βήμα».

Για τις πολλές μετακινήσεις παικτών φέτος στο ΝΒΑ: «Είναι τρελό αυτό που έγινε. Υπήρξαν πολλές μετακινήσεις. Νομίζω, ότι τώρα είναι πιο ισορροπημένο το πρωτάθλημα. Πολλές ομάδες τώρα είναι υποψήφιες για το πρωτάθλημα. Υπάρχουν καλές πιθανότητες να το κατακτήσουμε».

Για τους Μιλγουόκι Μπακς: «Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε μάθει από τα περσινά μας λάθη και θα γίνουμε καλύτεροι. Αν το κάνουμε, τότε μπορούμε να φτάσουμε μακριά και να πάρουμε τον τίτλο».

Για τον Θανάση και το ότι θα είναι συμπαίκτες: «Θα είναι διασκεδαστικά. Ο Θανάσης φέρνει πολλή, πολλή ενέργεια. Νομίζω πως θα είναι πολύ όμορφα μαζί του και θα γίνει ο αγαπημένος του κοινού».

