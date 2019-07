Προανήγγειλε τη δεύτερη εμφάνιση ο Ολυμπιακός [Εικόνα]

Ο Ολυμπιακός έχει παρουσιάσει μέσα από τα social media την πρώτη αλλά και την τρίτη εμφάνιση για τη νέα σεζόν και πλέον ετοιμάζεται για τα αποκαλυπτήρια και της δεύτερης φανέλας.

Συγκεκριμένα, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ με ανάρτηση της στο twitter προαναγγέλλει επί της ουσίας την άφιξη της νέας φανέλας της ομάδας, πάντα με τη συνεργασία της Adidas. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο (20:00) στην Τσεχία την Πλζεν και δεν αποκλείεται η δεύτερη εμφάνιση να κάνει «ντεμπούτο» για τη φετινή σεζόν.

«Φέτος πάμε για σπουδαία «διπλά». Και υπάρχει λόγος!», αναφέρει το μήνυμα στα social media του Ολυμπιακού.

Φέτος πάμε για σπουδαία «διπλά». Και υπάρχει λόγος! / This year we will “fly” on away games. And there is a reason for it!#olympiacos #WeKeepOnDreaming #adidasFootball #DareToCreate pic.twitter.com/HfezqLUqu5

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 22, 2019