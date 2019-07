Το vima.gr προτείνει στην ΤV για την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

Ξένες ταινίες

«Οι πειρατές της Καραϊβικής: Σε άγνωστα νερά» (Pirates of the Caribbean: on stranger tides) ALPHA, 21:00

Ο κάπτεν Τζακ Σπάροου δεν θα μπορούσε να μείνει για πολύ καιρό μακριά από την περιπέτεια. Oταν βρεθεί λοιπόν στον δρόμο του η Αντζέλικα, μια γυναίκα από το σκοτεινό παρελθόν του, δεν είναι σίγουρος αν η τυχαία συνάντησή τους οφείλεται στη γοητεία του ή στη σφοδρή επιθυμία της Αντζέλικα να ανακαλύψει τη μυθική πηγή της αιώνιας νεότητας. Οταν όμως καταλήξει να βρεθεί απέναντι στον κουρσάρο Μαυρογένη, τον φόβο και τον τρόμο όλων των πειρατών, το ερώτημά του θα έχει απαντηθεί με τον πιο αποστομωτικό τρόπο. Πρωταγωνιστούν οι Τζόνι Ντεπ, Πενέλοπε Κρουζ, Τζέφρι Ρας, Ιαν Μακ Σέιν, Κέβιν Μακ Νάλι, Κιθ Ρίτσαρντς. (ΗΠΑ, 2011, 122′)

«Ο εκλεκτός» (The book of Eli), OPEN, 22:15

Μια μετα-αποκαλυπτική ιστορία, στην οποία ένας μοναχικός άντρας δίνει συνεχόμενες μάχες καθώς ταξιδεύει διαμέσου της Αμερικής, με σκοπό να προστατέψει ένα ιερό βιβλίο που κρύβει τα μυστικά της σωτηρίας του ανθρώπινου είδους. Πρωταγωνιστούν οι Ντένζελ Ουάσιγκτον, Μίλα Κούνις, Τομ Γουέιτς. (ΗΠΑ, 2010, 104′)

«Ποιον από τους δύο;» (How do you know), ANT1, 23:00

Η Λίζα είναι αθλήτρια στο σώμα και στην ψυχή. Αντιμετωπίζει τα πράγματα με στρατηγική, επιθετικότητα, ρεαλισμό και δοκιμή των δυνάμεών της. Οταν χάσει τη θέση της στην ομάδα σόφτμπολ, θα αναθεωρήσει τη ζωή της με… ανισόρροπα αποτελέσματα. Θα βρεθεί μπλεγμένη σε ένα ερωτικό τρίγωνο με τον Μάτι, έναν ελαφρόμυαλο πλέιμποϊ που μαθαίνει τον έρωτα σαν τις πρώτες του λεξούλες και τον Τζορτζ, που προσπαθεί ακόμη να… απογαλακτιστεί από τον δυνάστη και ανταγωνιστικό πατέρα του. Παίζουν: Ρις Γουίδερσπουν, Πολ Ραντ, Οουεν Γουίλσον, Τζακ Νίκολσον. (ΗΠΑ, 2011, 116′)