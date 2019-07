Το vima.gr προτείνει στην ΤV για το Σάββατο 20 Ιουλίου 2019

Ξένες ταινίες

«King Kong», Star, 21:00

Το πρώτο μετά τον «Αρχοντα των δαχτυλιδιών» επίτευγμα της αστείρευτης φαντασίας του Πίτερ Τζάκσον είναι ένα εξωτικό παραμύθι βίας, περιπέτειας και τρελού έρωτα. Η αγάπη του σκηνοθέτη για τον παραγωγής 1933 «Κινγκ Κονγκ» διαχέεται σε αυτή την τρίωρη, χορταστική εκδοχή για τον διασημότερο γορίλα του κινηματογραφικού θεάματος. (ΗΠΑ / Γερμανία / Νέα Ζηλανδία, 2005, 170′)

«Η δεύτερη ευκαιρία» (In the line of fire), ANT1, 22.45

Μια ημερομηνία έχει στοιχειώσει τη ζωή του βετεράνου μυστικού πράκτορα Φρανκ Χόριγκαν. Μέλος της ομάδας προστασίας του Τζον Φ. Κένεντι, ο Φρανκ δεν είχε αντιδράσει όσο γρήγορα έπρεπε, ώστε να αποτρέψει τη δολοφονία του προέδρου της Αμερικής το 1963, στο Ντάλας. Από τότε πέρασαν τριάντα χρόνια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιοδεύει στο πλαίσιο της πολιτικής του καμπάνιας για την επανεκλογή του. Οι έρευνες για τις ανώνυμες απειλές κατά της ζωής του έχουν καταντήσει ρουτίνα. Ομως κάποιος δεν αστειεύεται. Γνωρίζοντας τα πάντα για το παρελθόν του Φρανκ, τον προκαλεί σε έναν πόλεμο νεύρων. (ΗΠΑ, 1993, 123′)

«Η χώρα τού αύριο» (Tomorrowland), Alpha, 22.50

Η παράξενη συνάντηση μιας έξυπνης, φιλομαθούς και αισιόδοξης έφηβης με έναν ώριμο, αλλά απογοητευμένο εφευρέτη που κάποτε ξεκίνησε ως παιδί-θαύμα μόνο τυχαία δεν θα μπορούσε να είναι. Η μοίρα θα τους οδηγήσει να αναλάβουν ίσως την πιο επικίνδυνη αποστολή, με στόχο να αποκαλύψουν τα μυστικά ενός αινιγματικού χωροχρόνου που ονομάζεται Tomorrowland. Η πύλη εισόδου, όμως, σε αυτή τη διάσταση προϋποθέτει την ικανότητα να εισέλθουν στη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας. Πρωτότυπη και υπερθεαματική ταινία που κέρδισε πολλές κινηματογραφικές διακρίσεις, αλλά και τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Πρωταγωνιστούν: Τζορτζ Κλούνεϊ, Χιου Λόρι, Μπριτ Ρόμπερτσον κ.ά. (ΗΠΑ, 2015, 130′)