Χατζηδάκης: Αυτοπαγιδευμένη η ΔΕΗ – Δεν είμαι ταχυδακτυλουργός

First cabinet meeting of the new government , at the Greek parliament, in Athens, on July 10, 2019 / Πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νεας κυβέρνησης, στην Βουλή, Αθήνα, στις 10 Ιουλίου, 2019

Το σχέδιο σωτηρίας για τη ΔΕΗ θα παρουσιάσει αναλυτικά στη Βουλή ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επέρριψε την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η επιχείρηση στους χειρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Μπορεί να υπάρξει λύση καλής και κακής ΔΕΗ; Κάτι τέτοιο θα κόστιζε πέντε δισεκατομμύρια. Πού θα τα βούμε; Πουθενά. Δεν υπάρχει μεγάλη και μικρή ΔΕΗ, δεν υπάρχει καλή και κακή, δεν υπάρχει στρατηγικός επενδυτής. Πρέπει να πάμε σε λύση σωτηρίας για τη ΔΕΗ, πολυπαραμετρική λύση για να υπάρχει αφενός ρευστότητα στα ταμεία της και αφετέρου με κάποιες αναδιαρθρώσεις να δρομολογήσουμε γρήγορα την εξυγίανσή της για να μπορέσει να σταθεί η επιχείρηση και να βρει έναν δρόμο», είπε ο κ. Χατζηδάκης. Επίσης, μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ο κ. Χατζηδάκης κατηγόρησε εκ νέου την προηγούμενη κυβέρνηση για τους χειρισμούς της. «Αυτοί που τίναξαν στον αέρα την επιχείρηση είναι η σημερινή αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια την απαξίωνε μέρα με την ημέρα. Από δω και πέρα με ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, σύγχρονο μόνο να κερδίσουν έχουν οι εργαζόμενοι». «Δεν υπάρχει μαγική λύση, δεν είμαι ταχυδακτυλουργός. Η εταιρεία είναι αυτοπαγιδευμένη. Εχει ζητήσει κατ΄επανάληψη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυξήσεις στα τιμολόγια. Αν όμως το κάνεις αυτό, θα χάσεις πελάτες που θα πάνε στους ανταγωνιστές. Αυτό πληρώνουμε. Το σχέδιο θα είναι τελείως ξεκάθαρο τη Δευτέρα το απόγευμα», πρόσθεσε ακόμη. Στο ερώτημα αν η ΔΕΗ μπορεί να ανταποκριθεί στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι να δουλέψει το σχέδιο σωτηρίας, ο κ.Χατζηδάκης είπε ότι υπάρχει επιφυλακή για την επάρκεια ρεύματος. «Δεν θέλω να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά έχουμε διακοπές, τη μέρα που ορκίσθηκα, είχαμε διακοπή, είπε χαρακτηριστικά».