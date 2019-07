Τα ξένα μέσα ενημέρωσης για τον σεισμό στην Αττική

Ο σεισμός των 5.1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αττική στις 14.13μμ βρέθηκε στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

«Ένας δυνατός σεισμός τάραξε την ελληνική πρωτεύουσα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και την παροχή ρεύματος σε διάφορα σημεία της Αθήνας», αναφέρει το BBC.

«Ο σεισμό που χτύπησε την Αθήνα, προκάλεσε ισχυρή δόνηση στην πρωτεύουσα. Οι Αθηναίοι ένιωσαν τον σεισμό και κάποιοι έτρεξαν για να βγουν στον δρόμο», αναφέρει το δίκτυο ABC, επικαλούμενο το Associated Press.

BREAKING: A strong earthquake has been felt in the Greek capital of Athens, causing people to run out into the streets.

Για έναν «δυνατό σεισμό» κάνει λόγο η Daily Mirror, η οποία δημοσιεύει μαρτυρία γυναίκας που βρισκόταν σε ξενοδοχείο του Μαραθώνα. «Ήταν τρομαχτικό. Τα κτίρια έτρεμαν. Δεν έχω νιώσει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω ζημιές», είπε η Clare Wielner.

Aναφορές για τον σεισμό έχουν κάνει και το δίκτυο CBS, αλλά και στο NBC.

Στα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και αναφέρεται και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

#UPDATE A strong earthquake jolted #Athens Friday, knocking out phone and cellphone connections, with no immediate reports of damage or injuries. The epicentre of the 5.1-magnitude quake was 23 kilometres (14 miles) northwest of the city, the Greek geodynamic institute said. pic.twitter.com/T8L7WQYwti

— AFP news agency (@AFP) July 19, 2019