Υπερέκθεση στη Σύρο

Από τον τίτλο του και μόνον, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το 7ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου θα έχει κάτι το ενδιαφέρον. «Overexposure» (Υπερέκθεση). Αυτό σημαίνει διαρκής κίνηση και μεταφορά σε πολλά κομβικά σημεία της Σύρου – όχι μόνον στην Ερμούπολη – αλλά και πολλές τέχνες. Το φεστιβάλ θα σηκώσει την αυλαία του την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουλίου στις 20.30 στον θερινό κινηματογράφο Παλλάς (στην οδό Χίου), εκεί όπου η Εύα Παπαμαργαρίτη θα παρουσιάσει έργο της, προετοιμάζοντας το κλίμα για την επίσημη έναρξη που θα γίνει στις 21.00 με την προβολή της ταινίας «Ναυσικά» (Nausicaa) (1970) της Ανιές Βαρντά. Με αυτή την προβολή το φεστιβάλ αποτίνει φόρο τιμής στη μεγάλη βελγίδα δημιουργό που έφυγε εφέτος από τη ζωή. Θα ακολουθήσει μια σύμπραξη κινηματογράφου και μουσικής στην ιστορική πλατεία Μιαούλη, όπου θα προβληθεί το εμβληματικό βωβό φιλμ «Βαμπίρ» (1932) του δανού «δασκάλου» του σινεμά Καρλ Θίοντορ Ντράγερ, υπό τις πειραματικές μουσικές συνθέσεις της ταλαντούχας Ελα Ορλίνς, η οποία επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα με αφορμή το φεστιβάλ. Η πρώτη μέρα του SIFF θα ολοκληρωθεί με πάρτι στο Ciel Beach Bar στα Βαπόρια.

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου στα Ναυπηγεία Ταρσανάς της Ερμούπολης ο σκηνοθέτης και φωτογράφος Τζεμ Κόεν θα παρουσιάσει το Gravity Hill Sound+Image «ντυμένο» με τις αυτοσχεδιαστικές μουσικές συνθέσεις του Γιώργου Ξυλούρη και του Τζέις Κλέιτον (DJ Rupture). Τρίτος σταθμός τoυ Φεστιβάλ Σύρου θα είναι το Λατομείο «Μάνος Ελευθερίου». Οπου την Πέμπτη 18 του μηνός στα τείχη του ο Γιώργος Ξυλούρης, η Ελα Ορλίνς, οι acte vide και ο Ράινερ Κόλμπεργκερ ενώνονται και παρουσιάζουν το «Quarry Overload»: Μια νύχτα κινηματογραφικού και ηχητικού υπερ-κορεσμού».

Ενα αυτοσχέδιο drive-in δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα, αρκεί να υπάρχει ο χώρος. Αυτό συμβαίνει με μια έκταση στην περιοχή Ποσειδωνία της Σύρου που κάθε καλοκαίρι μετατρέπεται σε drive-in. Την Παρασκευή 19 Ιουλίου λοιπόν στην Ντελαγκράτσια το κοινό εντός αυτοκινήτων (και όχι μόνον) θα παρακολουθήσει τρεις ταινίες: Στις 20.30 θα προβληθεί «Ο φόβος» (1966), το νουάρ του Κώστα Μανουσάκη με την Ελενα Ναθαναήλ. Θα ακολουθήσει η μικρού μήκους ταινία «As to Posterity» (2014) της Μαρίνας Γιώτη και, τέλος, η ταινία του Αυστραλού Τεντ Κότσεφ «Ξύπνημα στον τρόμο» (1971), ένα cult θρίλερ για την υπερέκθεση στη λευκή αρρενωπότητα…

Το Σάββατο 20 Ιουλίου η Παραλία Κόμητο θα μετατραπεί σε χώρο συναυλίας, κινηματογραφικών προβολών και πάρτι. Στις 20.30 η καναδή – με βάση το Βερολίνο – μουσικός Magic Island θα παίξει ζωντανά συνθέσεις που η ίδια περιγράφει ως «ειλικρινή ποπ» και «ονειρική ραπ», στις 21.15 θα προβληθούν πέντε ταινίες μικρού μήκους που επικεντρώνονται στο «έθνος» και το «σπίτι» και στις 23.00 η μικρού μήκους ταινία «Ξένοι» της Ντέμπορα Στράτμαν, που θέτει το νησί της Σύρου στο επίκεντρο, υπό τη μουσική επένδυση του Μάικλ Πιζάρο. Αμέσως μετά θα προβληθεί το «Space is the Place» (1972), ένα φιλμ επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστή τον πρωτοπόρο της τζαζ αβανγκάρντ, αλλά και του κινήματος του αφροφουτουρισμού που «ίδρυσε» ο ίδιος ο Sun Ra. Στις 00.30 οι Venus Volcanism & In Atlas θα παίξουν ζωντανά και το μεγάλο πάρτι θα αρχίσει στις 02.00, με το χορευτικό DJ set των γκουρού της διασκέδασης Blue Lagoon και Andrea Palmer.

Την τελευταία μέρα του, την Κυριακή 21 Ιουλίου, στις 21.00, το φεστιβάλ θα ανέβει στο αμφιθέατρο της Ανω Σύρου για να δει το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «Καναρίνια», του Γιώργου Κυβερνήτη (βραβείο κοινού στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης) αλλά και την πρώτη ταινία της Εύας Στεφανή «Αθήναι» (1995), παρουσία της σκηνοθέτιδας. Στον ίδιο χώρο, στις 22.30, ο χαρισματικός Τζεμ Κόεν θα παρουσιάσει την ταινία του «Καταμέτρηση», που κινείται ανάμεσα σε μια «συμφωνία των πόλεων», τις ταινίες-ημερολόγια και το κινηματογραφικό δοκίμιο.

Από το μεσημέρι

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ αρχίζει καθημερινά στις 13.00, στο καφενείο Λαουτάρι, που υποδέχεται καλεσμένους του (Γουντ Λιν, Ράινερ Κόλμπεργκερ, Τζεμ Κόεν, Τζέσικα Σάρα Ρίνλαντ, Εύα Στεφανή). Θα συνομιλήσουν με το κοινό. Από τις 15.00, ο χειμερινός κινηματογράφος Παλλάς φιλοξενεί ξεχωριστά προγράμματα ταινιών μικρού ή μεγάλου μήκους, που αναδεικνύουν το ευρύ φάσμα ερμηνειών της «Υπερέκθεσης». Αξίζει να σημειωθεί η πρώτη προβολή αποσπασμάτων της νέας ταινίας της Εύας Στεφανή, «Μέρες και Νύχτες με τη Δήμητρα Κ.» (έργο σε εξέλιξη), αλλά και η παρουσίαση των ερευνών για τον Παύλο Φύσσα, τον Ζακ Κωστόπουλο και το Sea Watch, από τους Forensic Architecture.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο στηρίζει το SIFF συστηματικά από το 2014.