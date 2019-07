Επίσημο: Στην Μπαρτσελόνα ο Μίροτιτς

Η «βόμβα» είχε σκάσει εδώ και λίγες μέρες με την είδηση ότι η Μπαρτσελόνα είχε συμφωνήσει με τον Νίκολα Μίροτιτς προσφέροντας του μάλιστα ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο για να τον πείσει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Πλέον είναι επίσημο, με τους «μπλαουγκράνα» να ανακοινώνουν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μαυροβούνιου φόργουορντ για τα επόμενα τρία χρόνια ολοκληρώνοντας την μεγαλύτερη κίνηση αυτή τη στιγμή στην Euroleague.

Έτσι η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς αναμένεται να παρουσιαστεί ιδιαιτέρως δυνατή τη νέα αγωνιστική περίοδο, σε Ισπανία και Euroleague, αφού θα έχει στις τάξεις παίκτες όπως ο Νίκολα Μίροτιτς, ο Μπράντον Ντέιβις και ο Κόρι Χίγκινς, οι οποίοι θα συνθέτουν μια από τις καλύτερες τριάδες στην Ευρώπη.

Ειδικά αν συνυπολογίσουμε και την ανανέωση του Τόμας Ερτέλ που θα παραμείνει στην ομάδα, αλλά και την διαφαινόμενη απόκτηση ενός ακόμη πρώην ΝΒΑερ, του Άλεξ Αμπρίνες, τότε καταλαβαίνουμε εύκολα πόσο δυνατοί θα παρουσιαστούν οι Καταλανοί.

💣🔝 European star Nikola Mirotic (@threekola) joins @FCBBasket for the next three seasons, until 2022, with the option of a fourth season

✅ https://t.co/6ofCRJDaYd

🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/fqEa121tuY

— Barça Basket (@FCBbasket) July 6, 2019