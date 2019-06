Ο ευαίσθητος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, mister Τραμπ

«Τα ανοιχτά σύνορα σημαίνουν βίαιο έγκλημα, ναρκωτικά και trafficking ανθρώπων», έγραψε στο Twitter o Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να επιτεθεί στο κόμμα των Δημοκρατικών.

«Οι Δημοκρατικοί θέλουν ανοιχτά σύνορα, που σημαίνει βίαιο έγκλημα, ναρκωτικά και trafficking ανθρώπων. Θέλουν επίσης υψηλούς φόρους, στο 90%. Οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν το καλό της Αμερικής που είναι ακριβώς το αντίθετο», έγραψε ο Τραμπ και πρόσθεσε:

«Κρίμα που οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα για την ασφάλεια των συνόρων. Θέλουν ανοιχτά σύνορα που σημαίνει έγκλημα. Μα θα το αντιμετωπίσουμε και θα χτίσουμε το τείχος. Περισσότεροι άνθρωποι παρά ποτέ έρχονται στις ΗΠΑ για η οικονομία είναι τόσο καλή, η καλύτερη στην ιστορία» στα σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ.

Democrats want Open Borders, which equals violent crime, drugs and human trafficking. They also want very high taxes, like 90%. Republicans want what’s good for America – the exact opposite!

Too bad the Dems in Congress won’t do anything at all about Border Security. They want Open Borders, which means crime. But we are getting it done, including building the Wall! More people than ever before are coming because the USA Economy is so good, the best in history.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2019