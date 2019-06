Το βίντεο του One Channel ξεσηκώνει το twitter: Να αναβληθούν οι εκλογές για να φάει ο Αποστολάκης

Μετά το σόου του Αλέξη Τσίπρα με τη σύγκληση του ΚΥΣΕΑ με φόντο την τουρκική προκλητικότητα και τις πληροφορίες για γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, οι χρήστες του Twitter έστησαν το δικό τους σόου.

Κι επειδή η ίδια η κυβέρνηση επέλεξε να δραματοποιήσει την κατάσταση στην κυπριακή ΑΟΖ, οι τουιτεράδες δεν έχασαν ευκαιρία και σχολίασαν το σόου της κυβέρνησης με το ίδιο δραματοποιημένο ύφος.

Αυτό που σχολιάστηκε ιδιαιτέρως από τους χρήστες του Twitter ήταν μάλιστα το αποκλειστικό βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα το One Channel στο οποίο φαίνεται ο Ευάγγελος Αποστολάκης να προτιμά (την ώρα της έντασης με την Τουρκία) το ψαράκι και την ξεγνοιασιά σε ψαροταβέρνα.

Εκτός αυτού οι χρήστες του Διαδικτύου σχολίασαν με το γνωστό χιούμορ που τους διέπει τους χειρισμούς του πρωθυπουργού αναφορικά με το σκηνικό έντασης που στήνει η Άγκυρα, συνοδεύοντας τις αναρτήσεις τους με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα απ΄όταν υπηρετούσε στο Ναυτικό.

Επίσης δεν έλειψαν τα σχόλια για το νέο σκίτσο του Αρκά, «Όταν κανείς δεν θέλει να σε ακούσει πια, παίξε εμβατήρια», καθώς και για την προτίμηση της Κύπρου στην Φουρέιρα την ώρα του ΚΥΣΕΑ.

Dear tourists. Everything is under control. Please continue to live your myth in Greece. #ΚΥΣΕΑ

— rastaman (@rastamamam) June 16, 2019