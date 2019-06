Επίσημο: Νέος προπονητής της Γιουβέντους ο Σάρι

Προπονητής της Γιουβέντους είναι και τυπικά ο Μαουρίτσιο Σάρι, με τους «μπιανκονέρι» να ανακοινώνουν κι επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ιταλό τεχνικό.

Έγινε το αναμενόμενο λοιπόν και ο Σάρι θα βρίσκεται στο «τιμόνι» της πρωταθλήτριας Ιταλίας για τα επόμενα τρία χρόνια, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Επιστρέφει στο ιταλικό πρωτάθλημα μετά από έναν χρόνο και την τριετή θητεία του στη Νάπολι, όπου δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Την περσινή σεζόν ήταν στην Τσέλσι και οδήγησε τους «μπλε» του Λονδίνου στην κατάκτηση του Europa League (και κατά συνέπεια στο Champions League) και στην τρίτη θέση της Premier League.

Παρά την καλή σεζόν… άκουσε πολλά από τους φιλάθλους της ομάδας για τον τρόπο παιχνιδιού του και από ένα σημείο και μετά ήταν θέμα χρόνου να αποχωρήσει.

Το σίριαλ λοιπόν Σάρι ή Γκουαρντιόλα έλαβε τέλος, με τον Ιταλό τεχνικό να αναλαμβάνει τη Γιούβε, με στόχο την κατάκτηση του Champions League.

Δείτε τo tweet των πρωταθλητών Ιταλίας:

OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach. #WelcomeSarri

➡️ https://t.co/ur5ixeCoQn pic.twitter.com/HO49X8HoUL

— JuventusFC (@juventusfcen) June 16, 2019