Ολυμπιακός : Συνεργασία με κορυφαία εταιρεία αθλητικού εξοπλισμού

Ο Ολυμπιακός, στη συνεχή προσπάθεια που κάνει για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ρέντη, εξοπλίζει το προπονητικό του κέντρο με ειδικά μηχανήματα αξίας χιλιάδων ευρώ και συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες.

Μία από αυτές, που έχει έδρα τη Γαλλία, ανέβασε βίντεο στο twitter από τα εργομετρικά των παικτών του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» από τη συγκεκριμένη εταιρεία έχουν προμηθευτεί το K-FORCE Muscle Controller & Plates, ένα ειδικό όργανο μέτρησης και αξιολόγησης των μυών σε συνθήκες πίεσης, το οποίο είναι φορητό.

Δείτε την ανάρτηση:

Thanks to @olympiacos_org who uses K-FORCE Muscle Controller & Plates!

Find their video with their players here 👇

👉 https://t.co/XmlSOCua2E 👈#kinvent #olympiacos #football #sport #physiotherapy pic.twitter.com/oLn2VE70Q3

— K-INVENT (@k_invent) June 13, 2019