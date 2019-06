Το vima.gr προτείνει για την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Ξένες ταινίες

«Ο Βαλεριάν και η πόλη με τους χίλιους πλανήτες» (Valerian and the city

of a thousand planets)

STAR, 21.00

Ο Βαλεριάν και η Λορελίν είναι ειδικά στελέχη της κυβέρνησης των ανθρωπίνων περιοχών, με την εξουσιοδότηση να διατηρούν την τάξη στο Σύμπαν. Ο Βαλεριάν επιθυμεί κάτι περισσότερο από μια απλή επαγγελματική σχέση με τη γοητευτική συνάδελφό του αλλά το πλούσιο παρελθόν του με τις γυναίκες έρχεται σε κόντρα με τις παραδοσιακές της αρχές και αναγκάζουν τη Λορελίν να τον απορρίπτει συνεχώς. Υπό τη διεύθυνση του νέου διοικητή, οι δυο τους ξεκινούν μια νέα αποστολή στη διαγαλαξιακή πόλη Αλφα. Βασίζεται στη γαλλική σειρά κόμικ Valerian and Laureline (και πιο συγκεκριμένα, στα τεύχη Bad Dreams και Empire of a Thousand Planets), με το πρώτο τεύχος να χρονολογείται τον Νοέμβριο του 1967 και το τελευταίο τον Ιανουάριο του 2010. (ΗΠΑ/ΚΙΝΑ/ΒΕΛΓΙΟ/ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, 2017, 130′)

«Τζέιμς Μποντ: Ο άνθρωπος με το χρυσό πιστόλι» (The man with the golden gun)

EPT2, 22.30

Από τις πιο αδύναμες ταινίες του πράκτορα 007 (Ρότζερ Μουρ), θα χρειαστεί να περιμένουμε πολλή ώρα μέχρι την τελική μονομαχία του με τον «κακό», έναν αδίστακτο εγκληματία ονόματι Σκαραμαγκά (Κρίστοφερ Λι). Ο Λι κλέβει την παράσταση, ενώ τις «απαραίτητες» κούκλες της ταινίας υποδύονται οι Μπριτ Εκλαντ και Μοντ Ανταμς. Σκηνοθετεί ο Γκάι Χάμιλτον. (ΗΠΑ/ΑΓΓΛΙΑ, 1974, 125′)

«Η εξουσία της νύχτας» (Street kings)

OPEN, 23.15

Ο Τομ Λάντλοου, ένας βετεράνος αστυνομικός του Λος Αντζελες, βρίσκεται στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και ενοχοποιείται για τη δολοφονία ενός συναδέλφου του. Κι ενώ υποτίθεται πως προστατεύεται από μια αδελφότητα αστυνομικών, στην πορεία αποδεικνύεται πως δεν ξέρει ποιον να εμπιστευτεί κάθε φορά. Παίζουν: Κιάνου Ριβς, Φόρεστ Γουίτακερ, Χιου Λόρι, Κρις Εβανς. (ΗΠΑ, 2008, 109′)