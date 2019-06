Η πολυκοσμία διώχνει τους τουρίστες

Rowers arrive in the Cannaregio Canal to take part in the Vogalonga, or Long Row, regatta in the Venetian Lagoon, in Venice, Italy June 9, 2019. REUTERS/Manuel Silvestri (File: 2019-06-09T130438Z_793421864_RC1C76C89010_RTRMADP_5_ITALY-VENICE.JPG )

Τα νέα για τους σούπερ δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς είναι άκρως ανησυχητικά και έρχονται από τη Γαλλία. Σύμφωνοι, έχουν τις ιδιαιτερότητές τους οι γάλλοι ταξιδιώτες. Αλλά όταν σε ποσοστό 63% δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να «ξεχάσουν» ορισμένους πολυσύχναστους προορισμούς, τότε η Μύκονος και η Σαντορίνη θα πρέπει να αρχίσουν να προβληματίζονται. Η έρευνα που δημοσίευσε η εταιρεία Comptoir des Voyages δεν αναφέρεται πάντως ονομαστικά σε κανέναν ελληνικό προορισμό. Αναφέρεται στο Ντουμπάι, που φέρεται ως ο πρώτος δημοφιλής τουριστικός προορισμός που οι Γάλλοι δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία διάθεση να επισκεφθούν – η έρευνα διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2019 σε ένα δείγμα 1.000 ατόμων που αντιπροσωπεύουν το σύνολο πληθυσμού της Γαλλίας. Συγκεκριμένα, το 27% των Γάλλων δηλώνει ότι δεν έχει καμία διάθεση να επισκεφθεί το Εμιράτο του Ντουμπάι – πρόκειται, ως γνωστόν, για το μοναδικό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που δεν έχει… πετρέλαιο. Δεύτερο στη «μαύρη λίστα» των προορισμών που «βουλιάζουν» από κόσμο, και ως εκ τούτου επιφυλάσσουν ταλαιπωρίες (στην καλύτερη περίπτωση) ή ακόμα και κινδύνους για τους ξένους επισκέπτες, εμφανίζεται το Μαρακές του Μαρόκου το οποίο, αν και γαλλόφωνο, παύει πλέον να προσελκύει το ενδιαφέρον του 25% των γάλλων τουριστών. «Αδύνατον να περπατήσεις» Ακολουθούν η μακρινή Μπανγκόκ (24%), το επίσης εξωτικό Ρίο ντε Τζανέιρο (22%), αλλά και οι γειτονικές στους Γάλλους Βενετία και Βαρκελώνη (21% και 20% αντιστοίχως είναι τα ποσοστά των απρόθυμων να τις επισκεφθούν). Το «Τop 10» των προορισμών που «σβήνουν» από τον τουριστικό χάρτη τους οι Γάλλοι συμπληρώνεται με τη Νέα Υόρκη (σε ποσοστό 20%), την Κωνσταντινούπολη (18%), την Πόλη του Μεξικού (16%) και το Κιότο στην Ιαπωνία (επίσης 16%). Στις πόλεις που το καλοκαίρι δέχονται περισσότερους τουρίστες από όσους μπορούν να… αντέξουν περιλαμβάνεται (αν και δεν βρίσκεται στο «Top 10») και το Ντουμπρόβνικ. Η πανέμορφη πόλη της Κροατίας των 43.000 κατοίκων κατακλύζεται από 4,2 εκατ. τουρίστες τον χρόνο. «Το καλοκαίρι είναι αδύνατον να περπατήσεις στην πόλη» σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Comptoir des Voyages, Αλέν Καπεστάν. Σημειωτέον ότι οι ερωτηθέντες αναφέρθηκαν και σε συγκεκριμένες γειτονιές και μνημεία των πόλεων που καλύτερα είναι να αποφεύγει κάποιος ξένος επισκέπτης, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρώτη με ποσοστό 47% αναφέρεται η ονομαστή πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία και ακολουθούν το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία (44%), το Βατικανό στην καρδιά της ιταλικής πρωτεύουσας (38%) και το Σινικό Τείχος της Κίνας (34%). Επικίνδυνος ο συνωστισμός «Το φαινόμενο του τουριστικού πληθωρισμού δημοφιλών προορισμών, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, δεν μοιάζει να εξασθενεί» εκτιμά η Ινές Κουσάκ της γαλλικής εφημερίδας «Figaro», και σημειώνει ότι πέρυσι η τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 6% σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ). Σημειωτέον ότι οι ερευνητές του Comptoir des Voyages αναφέρουν ως ένα σοβαρό στοιχείο για το οποίο αποφεύγουν τους πολυσύχναστους προορισμούς τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς σε αυτούς. Ως παραδείγματα ανέφεραν τα δυστυχήματα με τους δεκάδες νεκρούς και δεκάδες τραυματίες που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες με τις συγκρούσεις κρουαζιεροπλοίων με τουριστικά πλοιάρια σε κανάλι της Βενετίας και στον ποταμό Δούναβη, στη Βουδαπέστη. Ανέφεραν επίσης και το «μποτιλιάρισμα» αλπινιστών στο Εβερεστ, που προκάλεσε προσφάτως τον θάνατο δέκα τουριστών.