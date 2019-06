Αβραμόπουλος – Ερντογάν: Μίλησαν για το μεταναστευτικό

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Σουλεϊμάν Σοϊλού είχε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, στην Κωνσταντινούπολη.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων του Ευρωπαίου Επιτρόπου τέθηκαν ζητήματα εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαίκής Ένωσης-Τουρκίας για το μεταναστευτικό την οποία σε tweet του μετά την συνάντηση ο κ. Αβραμόπουλος χαρακτήρισε «κλειδί» για την αντιμετώπιση και θεμάτων ασφάλειας.

Η συνάντηση Αβραμόπουλου-Ερντογάν πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Friendly and constructive discussion with Turkish President @RTErdogan . EU-Turkey partnership is key to address common migration and security challenges. 🇪🇺🇹🇷 pic.twitter.com/hvAlz8Ck6H

Fruitful meeting with Minister of Interior of Turkey @suleymansoylu on the implementation of the EU-Turkey statement and on cooperation on migration, borders and security. 🇪🇺🇹🇷 pic.twitter.com/JDdY2qta76

— Dimitris Avramopoulos (@Avramopoulos) June 3, 2019