Γαλλία: Η Λεπέν προηγείται με 0,9% Λεπέν έναντι του Μακρόν

Η λίστα του Εθνικού Συναγερμού (RN) της Μαρίν Λεπέν επικρατεί με διαφορά 0,9% έναντι αυτής του LREM-Modem («Η Δημοκρατία σε Κίνηση») – η οποία υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν – σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψήφων στις ευρωεκλογές που ανακοινώθηκαν από το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Με διαφορά μόλις 23,31% έναντι 22,41%, οι δύο λίστες εξασφαλίζουν τον ίδιο αριθμό ευρωβουλευτών, συνολικά 23 έδρες έκαστη. Ο μόλις 23 χρονών επικεφαλής της λίστας της του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, θα γίνει ο μικρότερος σε ηλικία ευρωβουλευτής στο νέο Ευρωκοινοβούλιο.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την μεγάλη άνοδο των οικολόγων του κόμματος Ευρώπη – Οικολογία (EELV), με το 13,47% των ψήφων και 13 έδρες, στην τρίτη θέση.

Η λίστα των Συντηρητικών, Les Republicains, εξασφαλίζει το 8,48% των ψήφων (8 ευρωβουλευτές), μπροστά από την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) με 6,31% και 6 ευρωβουλευτές και την σοσιαλιστική λίστα (6,19% και 6 ευρωβουλευτές).

Η συμμετοχή στην ψηφοφορία ήταν υψηλή, καθώς έφθασε το 50,12%. Πρόκειται για ποσοστό-ρεκόρ για τη Γαλλία, με τελευταία χρονιά που η συμμετοχή ξεπέρασε το 50% να είναι το 1994.

Με τη δημοσίευση των πρώτων exit polls, τα οποία έδιναν προβάδισμα 2% στο κόμμα της, η Μαρίν Λεπέν ζήτησε τη διάλυση της βουλής και την προκήρυξη εκλογών από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Στη συνέχεια, βέβαια, ο σχηματισμός «Η Δημοκρατία σε Κίνηση» που υποστηρίζει ο Μακρόν «ψαλίδισε» τη διαφορά. Το Ελιζέ δεν είναι σαφώς ικανοποιημένο από αυτό το αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα δεν περίμενε να είναι και τόσο κοντά στον Εθνικό Συναγερμό. Το περιβάλλον του γάλλου προέδρου έκανε λόγο για ένα «τιμητικό αποτέλεσμα, ανάλογο με αυτό των προηγούμενων ευρωεκλογών».

Οι απόψεις των πολιτικών αναλυτών για το αποτέλεσμα στη Γαλλία διίστανται. Αφενός, η εδραίωση του Εθνικού Συναγερμού συνιστά πλήγμα για Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες είχε αναλάβει ο ίδιος πρώτο ρόλο στην αναμέτρηση, μετατρέποντάς τη σε προσωπική μονομαχία του με τη Λεπέν.

Από την άλλη, η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων είναι αρκετά μικρή. Μάλιστα, το ποσοστό της Λεπέν σημείωσε μικρή υποχώρηση (γύρω στη μία μονάδα) σε σύγκριση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Η διευθύντρια του γραφείου του Economist στο Παρίσι, Σόφι Πέντερ, εκτίμησε ότι «είναι αξιοθαύμαστο που ο Μακρόν είναι σε απόσταση αναπνοής από τη Λεπέν», συμπληρώνοντας ότι «η δεύτερη θέση δεν θα επηρεάσει τη μεγάλη πλειοψηφία του Μακρόν στο εθνικό κοινοβούλιο, ούτε την ικανότητα του να κυβερνήσει».

Coming 2nd won’t also affect Macron’s strong domestic parliamentary majority, nor in theory his ability to govern. But he upped the stakes and made the vote personal, and so 2nd place will be a symbolic set-back 8/10

— Sophie Pedder (@PedderSophie) May 26, 2019