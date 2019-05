Έβαλαν κάμερα στον Μέσι, δείτε προπόνηση μέσα από τα μάτια του!

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί έναν από τους καλύτερους (αν όχι ο καλύτερος) ποδοσφαιριστές του πλανήτη, με πλήθος κόσμου να συρρέουν κάθε εβδομάδα στο «Καμπ Νου» της Βαρκελώνης για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μικρό μάγο της Μπαρτσελόνα.

Οι φοβερές ντρίμπλες, οι ευφυέστατες πάσες, τα υπέροχα τελειώματα των φάσεων κάνουν του φιλάθλους ανά τον κόσμο να θαυμάζουν την τεχνική κατάρτιση του βραχύσωμου Αργεντινού, ο οποίος συνεχίζει να κάνει πράγματα και θαύματα εντός αγωνιστικού χώρου.

Παρόλα αυτά, πως αντιλαμβάνεται άραγε ο ίδιος ο Μέσι τις ικανότητές του; Η Μπαρτσελόνα σε συνεργασία με την εταιρεία ενεργειακών ποτών Gatorade απάντησε στο ερώτημα, δίνοντάς μας την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα… μαγικά του 32χρονου μέσα από τα δικά του μάτια.

Συγκεκριμένα, οι Καταλανοί τοποθέτησαν μια κάμερα πάνω στον Μέσι και μας παρουσίασαν μια καθημερινή προπόνησή του όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος.

A #Messi training session, through his own eyes👀

⚡ @Gatorade ⚡#MakeThemSweat pic.twitter.com/c4Y8cuqkIs

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2019