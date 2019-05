Εντυπωσιακή νεκρόπολη 4.500 ετών ήλθε στο φως στη Γκίζα

Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα αρχαιολογικής ανασκαφής στην Γκίζα της Αυγύπτου. Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια νεκρόπολη του Παλαιού Βασιλείου, ηλικίας 4.500 ετών, η αποκάλυψη της οποίας καλύφθηκε από πολλά διεθνή ΜΜΕ.

Αιγύπτιοι και ξένοι δημοσιογράφοι συνέρρευσαν στην Γκίζα, όπου ο υπουργός Αρχαιοτήτων της χώρας Χάλεντ Ελ Ενάνι ανακοίνωσε την ανακάλυψη.

Σύμφωνα με τον Μουστάφα Ουαζίρι, τον γενικό γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων και διευθυντή της ομάδας της Αιγυπτιακής Αρχαιολογικής Αποστολής που έκανε την ανακάλυψη, βρέθηκαν πολλοί τάφοι.

Ο παλαιότερος ανήκει σε μια οικογένεια που ζούσε την εποχή της πέμπτης δυναστείας (περί το 2.500 π.Χ.). Ορισμένες επιγραφές και σχέδια έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Μέσα βρέθηκαν επίσης διάφορα αντικείμενα και το σημαντικότερο από αυτά θεωρείται το άγαλμα από ασβεστόλιθο του ενός από τους ιδιοκτήτες του τάφου, της συζύγου του και του γιου τους.

