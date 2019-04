Θεωρία καθηγητή: Υβρίδια εξωγήινων – ανθρώπων θα σώσουν τη Γη

Eνα νέο υβρίδιο ανθρώπου-εξωγήινου θα σώσει τη Γη από την πλήρη καταστροφή λόγω της κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζει ένας καθηγητής της Οξφόρδης.

Ο Dr. Young-hae Chi, ο οποίος διδάσκει Κορεάτικα στο Oriental Institute του Πανεπιστημίου, παραθέτει τη θεωρία του στο νέο του βιβλίο «Alien Visitations and the End of Humanity» (Εισβολές Εξωγήινων και το Τέλος της Ανθρωπότητας).

Ο ίδιος μάλιστα πιστεύει ότι το εν λόγω υβρίδιο μπορεί να υπάρχει ήδη, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Όπως είπε σε φοιτητές του, υπάρχουν τέσσερα είδη εξωγήινων: «οι μικροί, οι ψηλοί και τολμηροί, εξωγήινοι με λέπια και μάτια φιδιού και εξωγήινοι με τη μορφή εντόμων».

Αυτοί με τη μορφή εντόμων είναι υψηλότεροι στην ιεραρχία και, όπως αναφέρει ο καθηγητής: «Δεν νομίζω ότι είναι πολύ μακριά, είναι δίπλα μας, δεν μπορούμε να τους δούμε».

Ο Young-hae Chi σημειώνει πως η ανθρωπότητα δεν είναι το μόνο είδος που «ανησυχεί για την επιβίωση του στην Γη.

Ο καθηγητής ακόμη αναζητά περισσότερα στοιχεία που να ενισχύουν τις θεωρίες του. Μέχρι να το κάνει, όμως, θα πρέπει να ανεχτεί τα κακεντρεχή σχόλια.