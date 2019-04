Η απάντηση του Μήτρογλου : «Μην πιστεύετε κάθε ηλιθιότητα»

Ο Κώστας Μήτρογλου δεν έχει ικανοποιήσει με την παρουσία του στη Γαλατασαράι και κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα περί πρόωρης λήξης του δανεισμού του από τη Μαρσέιγ.

Όμως ο Έλληνας επιθετικός έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω Twitter για τα σενάρια αυτά και απάντησε με δηκτικό τρόπο.

Συγκεκριμένα ο διεθνής σέντερ φορ προέτρεψε τον κόσμο να μην πιστεύει κάθε ηλιθιότητα που δημοσιεύεται ή γράφεται.

Το μήνυμα του Μήτρογλου: «Μην ανακυκλώνετε και μην πιστεύετε κάθε ηλιθιότητα που δημοσιεύεται από τα μίντια!!! Εγώ, οι συμπαίκτες μου, οι οπαδοί και κάθε μέλος της οικογένειας της Γαλατάσαραϊ είναι αφοσιωμένοι αποκλειστικά και μόνο στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος και δεν σκέφτονται τίποτα άλλο», έγραψε ο 30χρονος στράικερ στο twitter.

Dont recycle and dont believe every stupidity is published at the media!!!

Me, my teammates, fans and every member of Galatasaray’s family is exclusively focused on winning the 22th championship and nothing else! #Galatasaray #cimbom #Hedef22 pic.twitter.com/OSU6pX8bfY

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) April 23, 2019