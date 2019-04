Δεν απαλλάσσει τον Τραμπ το πόρισμα Μάλερ

Αναβρασμός κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ΗΠΑ με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Μάλερ για την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016 και την πιθανή συνεργασία του επιτελείου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι αναλυτές μελετούν πυρετωδώς το 400 σελίδων πόρισμα και σταχυολογούν σημαντικά στοιχεία και ενδιαφέροντα περιστατικά που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Έπειτα από έρευνα 22 μηνών, ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μάλερ δεν κατέληξε σε κάποιο συμπέρασμα για το αν ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος διέπραξε το αδίκημα της παρεμπόδισης δικαιοσύνης, όμως ταυτόχρονα δεν τον απαλλάσσει. Μάλιστα, το πόρισμα περιλαμβάνει μια σειρά από περιστατικά στα οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε ενέργειες για να δυσκολέψει τις έρευνες.

Από το έγγραφο έχουν αφαιρεθεί «ευαίσθητες» λεπτομέρειες από τις οποίες θα μπορούσε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα μαρτύρων, καθώς και δεδομένα που πρέπει να παραμείνουν απόρρητα.

Μπορεί σήμερα στις δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ να έδειχνε αυτοπεποίθηση, όμως τον είχε λούσει κρύος ιδρώτας όταν πρωτοέμαθε ότι ο Ρόμπερτ Μάλερ θα αναλάμβανε την έρευνα στο επιτελείο του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πίστευε ότι ο διορισμός ενός ειδικού εισαγγελέα που θα αναλάμβανε την ομοσπονδιακή έρευνα για τη ρωσική ανάμιξη στις εκλογές του 2016 θα σήμαινε «το τέλος της προεδρίας του», σύμφωνα με την έκθεση του Ρόμπερτ Μάλερ.

Όταν ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς ενημέρωσε τον Τραμπ για τον διορισμό του Μάλερ, τον Μάιο του 2017, ο πρόεδρος έγειρε πίσω στην καρέκλα του και είπε: «Ω Θεέ μου. Αυτό είναι φριχτό. Είναι το τέλος της προεδρίας μου. Την έχω άσχημα».

After learning special counsel Robert Mueller was appointed in May 2017, President Trump said, «Oh my god. This is terrible. This is the end my Presidency. I’m f**ked.» #MuellerReport https://t.co/jVZisYYK0n pic.twitter.com/oKXa60oNiG

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ρώτησε τον Σέσιονς, τον οποίο επέκρινε για μήνες επειδή είχε αυτοεξαιρεθεί από την έρευνα: «Πώς το επέτρεψες να γίνει αυτό, Τζεφ» και σχολίασε ότι ο υπουργός τον απογοήτευσε.

Ο Σέσιονς, ο οποίος παραιτήθηκε τελικά τον περασμένο Νοέμβριο, θυμάται ότι ο Τραμπ του είπε: «Υποτίθεται ότι θα με προστάτευες» ή κάτι παρόμοιο.

«Όλοι λένε ότι αν εμπλακεί ένας από αυτούς τους ανεξάρτητους ερευνητές, καταστρέφεται η προεδρία σου. Θα χρειαστούν χρόνια και χρόνια και δεν θα είμαι σε θέση να κάνω τίποτα. Είναι το χειρότερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ», φέρεται εξάλλου να είπε ο Ταρμπ, σύμφωνα με την έκθεση.

Τον Ιούνιο του 2017 ο Τραμπ έδωσε εντολή στον επικεφαλής των νομικών υπηρεσιών του Λευκού Οίκου Ντον ΜακΓκαν να διαμηνύσει στον τότε υπουργό Δικαιοσύνης ότι ο Μάλερ πρέπει να απομακρυνθεί από την έρευνα λόγω «αντικρουόμενων συμφερόντων». Ο ΜακΓκαν αρνήθηκε να υπακούσει. Επίσης, ο πρόεδρος είχε κατ’ επανάληψη ζητήσει από τον ΜακΓκαν να παρέμβει στο υπουργείο Δικαιοσύνης αφού ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ αποκάλυψε στο Κογκρέσο ότι διεξάγεται έρευνα .

Υπάρχουν «ουσιαστικές αποδείξεις» που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Τραμπ απέλυσε τον Κόμεϊ το 2017 λόγω της «απροθυμίας» του τελευταίου να δηλώσει δημοσίως ότι ο πρόεδρος δεν ήταν υπό έρευνα.

Ο Μάλερ αναφέρεται επίσης σε «κάποιες ενδείξεις» ότι ο Τραμπ γνώριζε για τις επαφές που είχε ο πρώην σύμβουλός του σε θέματα εθνικής ασφάλειας Μάικλ Φλιν με τον πρεσβευτή της Ρωσίας στη Μόσχα (έγιναν πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος). Όμως αυτές οι ενδείξεις είναι «ατελέσφορες» και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί ότι υπήρξε πρόθεση παρεμπόδισης της δικαιοσύνης.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι ο Τραμπ έδωσε εντολή στον Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, τον πρώην διευθυντή του προεκλογικού επιτελείου του, να ζητήσει από τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς να δηλώσει δημοσίως ότι η ρωσική έρευνα είναι «πολύ άδικη».

Η ομάδα του Μάλερ δεν κλήτευσε τον ίδιο τον Τραμπ για να καταθέσει στον ειδικό εισαγγελέα επειδή, όπως εξηγείται στην έκθεση, κάτι τέτοιο θα προκαλούσε «ουσιαστική καθυστέρηση» στα τελευταία στάδια της έρευνας. Ταυτόχρονα, αποδέχτηκε την πάγια θέση του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι ένας εν ενεργεία πρόεδρος δεν μπορεί να διωχθεί για ποινικό αδίκημα.

Λίγο πριν τη δημοσιοποίηση της έκθεσης και ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε προαναγγείλει ότι το πόρισμα είναι αθωωτικό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε θριαμβευτικά tweets λέγοντας ότι «το παιχνίδι τέλειωσε (game over)».

Στη συνέχεια, μετά την δημοσιοποίηση του πορίσματος, δήλωσε σήμερα ότι «έχει μια καλή ημέρα», τονίζοντας:

«Ονομάζεται (απουσία) συνωμοσίας, (απουσία) παρακώλυσης».

«Παρεμπιπτόντως, ποτέ δεν υπήρξε και ποτέ δεν θα υπάρξει» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μια εκδήλωση με τραυματισμένους στρατιώτες στον Λευκό Οίκο.

«Πρέπει να φθάνουμε στο βάθος τέτοιων πραγμάτων, θα έλεγα, και αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ ξανά… σε άλλον πρόεδρο».

Νωρίτερα, η ομάδα νομικών συμβούλων του μεγιστάνα ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας του ειδικού εισαγγελέα αθωώνει τον Τραμπ και δείχνει ότι ενήργησε σωστά όταν απέλυσε τον Τζέιμς Κόμεϊ, τον πρώην διευθυντή του FBI.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας συνιστούν ολοκληρωτική νίκη για τον πρόεδρο… Eίναι σαφές ότι δεν διαπράχθηκε καμία εγκληματική ενέργεια» τονίζουν οι δικηγόροι του Ρούντι Τζουλιάνι, Τζέι Σεκουλόου, Τζέιν Ράσκιν και Μάρτιν Ράσκιν σε μια ανακοίνωση που εξέδωσαν. Συμπληρώνουν ότι: «Τίποτα δεν αποκρύφηκε. Τίποτα δεν διεγράφη. Τίποτα δεν καταστράφηκε και τίποτα δεν αποχρωματίστηκε».

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της πλειοψηφίας (Ρεπουμπλικάνοι) στη Γερουσία Μιτς Μακόνελ σημείωσε:

«Το έθνος είναι τυχερό που διαθέτει έναν ηγέτη όπως τον Μπιλ Μπαρ προκειμένου να διασφαλίσει τη μέγιστη πιθανή διαφάνεια, την ώρα που προστατεύει προσεκτικά απόρρητο υλικό και νομικά περιορισμένες πληροφορίες των ενόρκων. Όπως όλοι οι συνάδελφοί μου, ανυπομονώ να ξαναμελετήσω την έκθεση».

Στον αντίποδα, η γερουσιαστής των Δημοκρατικών κι υποψήφια για το προεδρικό χρίσμα Καμάλα Χάρις σημείωσε σχετικά με την έκθεση Μάλερ:

Congress needs to see the full, unredacted Mueller report and all of the investigation’s underlying evidence — and Special Counsel Robert Mueller must testify publicly before Congress. Add your name now if you agree »https://t.co/q2GoxtZdQ9

— Kamala Harris (@KamalaHarris) April 18, 2019