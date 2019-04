Λονδίνο: Διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την κλιματική αλλαγή

Διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική καταστροφή απέκλεισαν την γέφυρα Γουότερλου και δρόμους γύρω από το μνημείο Marble Arch και τον σταθμό Oxford Circus, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει για όλη την εβδομάδα το κίνημα Extinction Rebellion (XR), απειλώντας να παραλύσει μερικά από τα πιο κεντρικά σημεία του Λονδίνου και άλλων πόλεων στον κόσμο.

Οι διαδηλωτές, που πραγματοποίησαν πορεία σε κεντρικά σημεία του Λονδίνου, ζητούν από τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση για την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα σε μηδενικό ποσοστό μέχρι το 2025.

Στη συνέχεια, απέκλεισαν την γέφυρα Γουότερλου με φορτηγά, δέντρα, ρίζες μπαμπού, ενώ έστησαν αντίσκηνα, με σκεπάσματα και γκαζάκια, θέλοντας να δώσουν την εντύπωση ότι πρόκειται να κατασκηνώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάληψή τους.

Οι διαδηλωτές έστησαν μία πρόχειρη σκηνή και τραγουδούσαν συνθήματα, όπως «θέλουμε δικαιοσύνη» στο ρυθμό γνωστών τραγουδιών, ενώ κάποιοι από τους διοργανωτές του κινήματος XR εξήγγειλαν ότι θα συνεχίσουν τους αποκλεισμούς μέχρι η κυβέρνηση να δεχτεί να διαπραγματευτεί μαζί τους.

A flag bearing the @extinctsymbol is raised above a pink boat parked in the middle of Oxford Circus. A few hundred climate protestors from @ExtinctionR have now completely blocked the junction in central London. #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/nWUj5Nacxf

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωσή τους, σκοπεύουν να προχωρήσουν και σε άλλους κεντρικούς αποκλεισμούς στο Λονδίνο, όπως στο Piccadilly Circus και στην πλατεία του κοινοβουλίου, οι οποίοι θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 72 ωρών, ενώ στην ιστοσελίδα τους καλούν τους πολίτες να συμμετέχουν σε συνελεύσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα, παραστάσεις, ομιλίες, εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, που θα πραγματοποιούνται στη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους.

«Climate fears stopping me from having children.»

A woman at the Extinction Rebellion protest in London says she doesn’t think she will have children because she worries the planet won’t be «liveable».

Activists block parts of London, latest here: https://t.co/KltZLRbmyd pic.twitter.com/N6eTiPyyzE

— Sky News (@SkyNews) April 15, 2019