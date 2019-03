Καλλιτεχνικό πατινάζ: Παγκόσμιοι πρωταθλητές ξανά Γκαμπριέλα Παπαδάκη και Γκιγιόμ Σιζερόν

Η Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο παρτενέρ της Γκιγιόμ Σιζερόν, το κορυφαίο δίδυμο στην ιστορία του καλλιτεχνικού πατινάζ που εκπροσωπεί τη Γαλλία, ανακηρύχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές στο καλλιτεχνικό πατινάζ για τέταρτη φορά σήμερα στην Σαϊτάμα της Ιαπωνίας, δύο μήνες μετά την κατάκτηση για πέμπτη συνεχή χρονιά του πρωταθλήματος Ευρώπης.

🇫🇷 @GabriellaPks and @GuillaumeCIZ of France are World Champions in Ice Dance for the fourth time 🏆

Full results:

📎 https://t.co/YTawVUMzIP#WorldFigure #FigureSkating pic.twitter.com/9Uj8lGVqXq

— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 23, 2019