Πέθανε ο Στάνλεϊ Ντόνεν, σκηνοθέτης του «Singing in the Rain»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών από καρδιακή προσβολή ο Στάνλεϊ Ντόνεν, σκηνοθέτης της θρυλικής ταινίας «Singing in th Rain» και άλλων επιτυχιών της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ένα tweet ο κριτικός κινηματογράφου Μαίκλ Φίλιπς της εφημερίδας Chicago Tribune, ο οποίος έλαβε επιβεβαίωση από έναν από τους γιους του Ντόνεν.

Ανάμεσα στις ταινίες που έφεραν την υπογραφή του ήταν τα μιούζικαλ «On the Town», «Seven Brides for Seven Brothers» (1954) και το «Funny Face» (1957), με πρωταγωνιστές τον Φρεντ Αστέρ και την Όντρεϊ Χέμπορν.

Σκηνοθέτησε τέσσερις ταινίες με τον Κάρι Γκραντ, όπως οι «Ένα κορίτσι σε κάθε λιμάνι», «Αδιακρισίες», «Το ξένο είναι πιο γλυκό» και «Ραντεβού στο Παρίσι», με συμπρωταγωνίστρια επίσης την Όντρεϊ Χέμπορν.

Ο Στάνλεϊ Ντόνεν δεν πήρε ποτέ Οσκαρ για κάποια από τις μυθικές του ταινίες, όμως το 1997 τιμήθηκε με Οσκαρ για το σύνολο της καριέρας του.

Γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1924 στην Κολούμπια της νότιας Καρολίνας και ξεκίνησε να χορεύει στην ηλικία των 10 ετών ενώ εμφανίστηκε σε τοπικά θέατρα.

Την υπογραφή του φέρνουν επίσης και τα μιούζικαλ «On the Town», το «Επτά νύφες για επτά αδέλφια» (1954) και το «Αστείο μουτράκι» με πρωταγωνιστές τους Φρεντ Αστέρ και Όντρεϊ Χέπμπορν. Η τελευταία του ταινία ήταν το «Blame it on the Rio» το 1984 με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Κέιν η οποία όμως ήταν εισπρακτική αποτυχία.