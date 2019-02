Συνελήφθη ο ένοπλος στην Ορόρα του Ιλινόι

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ το απόγευμα της Παρασκευής στην πόλη Ορόρα του Ιλινόι, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους μεταξύ των οποίων και τέσσερις αστυνομικούς, πριν συλληφθεί από τους συναδέλφους τους, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο δήμος επιβεβαίωσε μέσω του Twitter ότι ο ύποπτος έχει συλληφθεί.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ελέγχου των όπλων, του καπνού και των εκρηκτικών υλών (ATF) ανέφερε επίσης ότι πράκτορές της έσπευσαν στην περιοχή όπου αναφέρθηκαν «πυροβολισμοί σε μια κατασκευαστική εταιρεία».

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Τζον Προμπστ, είπε στο CNN ότι είδε τον ένοπλο, ο οποίος ήταν συνάδελφός του, να τρέχει σε έναν διάδρομο της κατασκευαστικής εταιρείας, κρατώντας ένα πιστόλι. Πρόσθεσε ότι είδε και αιμόφυρτους ανθρώπους.

