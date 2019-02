πΓΔΜ: Μετονομάστηκε σε Βόρεια Μακεδονία

Μετά την αποστολή της ρηματικής διακοίνωσης της Αθήνας προς τα Σκόπια, με την οποία η ελληνική πλευρά ενημερώνει ότι το πρωτόκολλο προσχώρησης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και η Συμφωνία των Πρεσπών κυρώθηκαν από την ελληνική Βουλή, η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι από σήμερα 12 Φεβρουαρίου τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ ανακοίνωσε ότι σε ισχύ τίθενται και οι τέσσερις τροπολογίες του Συντάγματος, τις οποίες είχε ψηφίσει η Βουλή της χώρας στις 11 Ιανουαρίου.

Οι δύο παραπάνω αποφάσεις δημοσιεύτηκαν πριν από λίγο στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Πρακτικά, με τις αποφάσεις αυτές, επισημοποιείται η μετονομασία της χώρας σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης (www.vlada.mk) η οποία έχει αλλάξει το λογότυπο της χώρας σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας – Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

Έγινε… υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας ο Ντιμιτρόφ

«Έχουμε μόλις ανταλλάξει την τελική ρηματική διακοίνωση. Η Συμφωνία Πρεσπών τίθεται σε ισχύ!» ανέφερε την ίδια ώρα σε ανάρτησή του, στα αγγλικά, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Νίκολα Ντιμιτρόφ.

«Ας είναι σήμερα η απαρχή μιας μακράς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν μας, αλλά μπορούμε και θα διαμορφώσουμε το μέλλον της φιλίας, της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας μας», αναφέρει στην ανάρτηση του.

Ο κ. Ντιμιτρόφ εμφανίζεται πλέον, στο προφίλ του στο διάσημο κοινωνικό δίκτυο, ως υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Η ανάρτηση του κ. Ντιμιτρόφ (@dimitrov_nikola) στα αγγλικά έχει ως εξής: «We have just exchanged the final note verbale: Prespa Agreement enters into force! May today be the beginning of a long friendship between Greece and North Macedonia. We can’t change our past, but we can and we will shape our future of friendship, partnership and cooperation.»