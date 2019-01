Η Κομισιόν έδωσε το «πράσινο φως» για την αύξηση του κατώτατου μισθού

Meeting at the Ministry of Finance with the European Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs, Pierre Moscovici, Athens, Greece on January 16, 2019. / Συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί στο Μέγαρο Μαξίμου, Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019

Το «πράσινο φως» για την αύξηση του κατώτατου μισθού έδωσε η Κομισιόν σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας όπως ανέφεραν με το πέρας της ολοκλήρωσης της συνάντησης στης υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου με εκπροσώπους των θεμών. Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, «η τελική απόφαση για το ακριβές επίπεδο της αύξησης θα ληφθεί την επόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια θα υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση.

Η κυρία Αχτσιόγλου κατά τη συνάντησή της με τους εκπροσώπους των θεσμών τους ενημέρωσε για το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία της διαβούλευσης αναφορικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά και την κατάργηση του υποκατώτατου. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ανταλλαγή οικονομικών και νομικών επιχειρημάτων τόσο από την πλευρά των δανειστών όσο και από την ελληνική πλευρά όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και την επίδραση της αύξησης του κατώτατου μισθού στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Σύμφωνα πάντα με τους κύκλους του υπουργείου, η κ. Αχτσιόγλου ενημέρωσε τους θεσμούς για τις δικαστικές διεκδικήσεις αναδρομικών από συνταξιούχους.