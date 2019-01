91α Οσκαρ: Η πολύ μεγάλη στιγμή του Γιώργου Λάνθιμου

Τεράστια επιτυχία του Γιώργου Λάνθιμου στα 91α βραβεία Οσκαρ όπου η τελευταία ταινία του, «Η ευνοούμενη» (The favourite) μαζί με την «Ρόμα» του Αλφόνσο Κουαρόν – μια παραγωγή του Netflix – συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες: οι δύο ταινίες διεκδικούν βραβεία σε δέκα κατηγορίες έκαστη. Ο ίδιος ο Γιώργος Λάνθιμος δε, διεκδικεί δύο βραβεία, ως σκηνοθέτης αλλά και ως παραγωγός της ταινίας διότι η «Ευνοούμενη» βρίσκεται και ανάμεσα στις οκτώ που προτάθηκαν για το Οσκαρ καλύτερης ταινίας.

Υποψηφιότητες για την «Ευνοούμενη» απέσπασαν τρεις ηθοποιοί της: η Ολίβια Κόλμαν στον Α γυναικείο ρόλο που θεωρητικά είναι το φαβορί αν και υπάρχει ο παράγοντας Γκλεν Κλόουζ του «The wife» και οι Ρέιτσελ Βάιζ, Εμα Στόουν που διεκδικούν το Β’ γυναικείου ρόλου. Η «Ευνοούμενη» είναι επίσης υποψήφια στην κατηγορία του μοντάζ όπου βρίσκουμε άλλον έναν Ελληνα, τον Γιώργο Μαυροψαρίδη, της φωτογραφίας (Ρόμπι Ράιαν), του πρωτότυπου σεναρίου – γραμμένου κατευθείαν για την οθόνη (Ντέμπορα Ντέιβις, Τόνι Μακ Ναμάρα), της σκηνογραφίας (Φιόνα Κρόμπι, Αλις Φέντον) και των κοστουμιών (Σάντι Πάουελ).

Για το «Ρόμα» ο ίδιος ο Αλφόνσο Κουαρόν είναι υποψήφιος σε πέντε κατηγορίες. Μετρά δύο υποψηφιότητες ως παραγωγός της αφού η «Ρόμα» διεκδικεί τόσο το Οσκαρ καλύτερης ταινίας όσο και το Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, μια ως σκηνοθέτης, μια ως σεναριογράφος και μια ως διευθυντής φωτογραφίας! Η έκπληξη εδώ είναι ότι η «Ρόμα» απέσπασε υποψηφιότητες και σε κατηγορίες που δεν το περίμενες όπως του Α’ γυναικείου ρόλου (Γιαλίτζα Απαρίσιο) και του Β’ Γυναικείου ρόλου (Μαρίνα Ντε Ταβίρα).

Mε oκτώ υποψηφιότητες έκαστη ακολουθούν δύο ταινίες: το «Ένα αστέρι γεννιέται», η τελευταία εκδοχή ενός παλιού αμερικανικού μύθου της σόου μπίζνες που σκηνοθέτησε ο Μπράντλεϊ Κούπερ με πρωταγωνιστή τον ίδιο και την Lady Gaga (και οι δύο είναι υποψήφιοι) και το «Vice» του Ανταμ Μακέι, το βιογραφικό δράμα για τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Ντικ Τσένει για τον ρόλο του οποίου ο Κρίστιαν Μπέιλ είναι το φαβορί για το Οσκαρ Α ανδρικού ρόλου.

Η δυναμική της εταιρίας Marvel φάνηκε στις εφετινές υποψηφιότητες με τις επτά που συγκέντρωσε η ταινία «Black Panther», ανάμεσα στις οποίες και για το Οσκαρ καλύτερης ταινίας, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Την ίδια ώρα η «Παρείσφρηση», ένα αντιρατσιστικό δράμα του Σπάικ Λι βασισμένο σε αληθινή ιστορία, είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες. Ανάμεσα στις οποίες, της καλύτερης ταινίας, της καλύτερης σκηνοθεσίας και του Β ανδρικού ρόλου (Ανταμ Ντράιβερ).

Χαρμόσυνο το γεγονός ότι μια Πολωνική ταινία, ο «Ψυχρός πόλεμος», ίσως η καλύτερη της περσινής χρονιάς, διεκδικεί τρία Οσκαρ: για μη αγγλόφωνη ταινία, σκηνοθεσία και φωτογραφία. Κάπως αδύναμη ωστόσο δείχνει να είναι η παρουσία του «Πράσινου βιβλίου» στα εφετινά Οσκαρ. Η ευχάριστη ταινία του Πίτερ Φαρέλι είναι υποψήφια για πέντε Οσκαρ αλλά όχι της καλύτερης σκηνοθεσίας.

Εκτός από το «Ρόμα», μια ακόμα παραγωγή του Netflix, το σπονδυλωτό γουέστερν των αδελφών Κόεν «The ballad of Buster Scrubbs» έχει παρουσία στα Οσκαρ με τρεις υποψηφιότητες, όσες μετρούν και οι ταινίες «Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις;» της Μάριελ Χέλερ και «Αν η οδός Μπιλ μπορούσε να μιλήσει» του Μπάρι Τζένκινς που τοποθετείται στο Χάρλεμ της δεκαετίας του ’70, ακολουθεί το χρονικό του έρωτα του Φόνι και της Tίς, τη στιγμή που εκείνος θα καταλήξει στην φυλακή, κατηγορούμενος για ένα έγκλημα που ποτέ του δεν διέπραξε.

Στις μικρές, ευχάριστες εκπλήξεις ξεχωρίζω την υποψηφιότητα του Πολ Σρέιντερ για το σενάριο της εξαιρετικής ταινίας «Ακρότητες» (που θα μπορούσε να βρίσκεται στην οκτάδα για το καλύτερης ταινίας) αλλά και τις δύο υποψηφιότητες που κέρδισε η ταινία του Γουές Αντερσον «Το νησί των σκύλων»: εκτός από το Οσκαρ κινουμένων σχεδίων διεκδικεί και εκείνο της μουσικής του Αλεξάντρ Ντεσπλά.

Τα βραβεία Οσκαρ θα απονεμηθούν την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου.

Οι υποψηφιότητες

Καλύτερη ταινία

Black Panther

Η παρείσφρηση

Bohemian Rhaposdy

Η ευνοούμενη

Το Πράσινο Βιβλίο

Roma

Ενα αστέρι γεννιέται

Vice: O δεύτερος στην ιεραρχία

Α’ ανδρικός ρόλος

Κρίστιαν Μπέιλ (Vice: O δεύτερος στην ιεραρχία)

Μπράντλεϊ Κούπερ (Ενα αστέρι γεννιέται)

Γουίλεμ Νταφόε (Στην πύλη της αιωνιότητας)

Ράμι Μάλεκ (Bohemian Rhapsody)

Βίγκο Μόρτενσεν (Το Πράσινο Βιβλίο)

Α’ γυναικείος ρόλος

Γκλεν Κλόουζ (The Wife)

Γιαλίτζα Απαρίσιο (Roma)

Ολίβια Κόλμαν (Η ευνοούμενη)

Lady Gaga (Ενα αστέρι γεννιέται)

Μελίσα ΜακΚάρθι (Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις;)

Β’ ανδρικός ρόλος

Μαχέρσαλα Αλί (Το Πράσινο Βιβλίο)

Άνταμ Ντράιβερ (Η παρείσφρηση)

Σαμ Έλιοτ ((Ενα αστέρι γεννιέται)

Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ (Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις;)

Σαμ Ρόκγουελ (Vice: O δεύτερος στην ιεραρχία)

Β’ γυναικείος ρόλος

Έιμι Άνταμς (Vice: O δεύτερος στην ιεραρχία)

Μαρίνα Ντε Ταβίρα (Roma)

Ρετζίνα Κινγκ (If Beale Street Could Talk)

Έμα Στόουν (Η ευνοούμενη)

Ρέιτσελ Βάις (Η ευνοούμενη)

Καλύτερη σκηνοθεσία

Σπάικ Λι (Η παρείσφρηση)

Πάβελ Παβλικόφσκι (Ψυχρός Πόλεμος)

Γιώργος Λάνθιμος (Η ευνοούμενη)

Αλφόνσο Κουαρόν (Roma)

Άνταμ ΜακΚέι (Vice: O δεύτερος στην ιεραρχία)

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο

Η μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς

Η παρείσφρηση

Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις;

If Beale Street Could Talk

Ένα αστέρι γεννιέται

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

Η ευνοούμενη

Ακρότητες

Το Πράσινο Βιβλίο

Roma

Vice: O δεύτερος στην ιεραρχία

Καλύτερη φωτογραφία

Ψυχρός Πόλεμος

Η Ευνοούμενη

Never Look Away

Roma

Ένα αστέρι γεννιέται

Καλύτερα κινούμενα σχέδια

Οι Απίθανοι 2

Το νησί των σκύλων

Mirai

Ραλφ εναντίον Ίντερνετ

Spider-Man: Μέσα στο αραχνοσύμπαν

Καλύτερα κοστούμια

Η μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς

Black Panther

Η ευνοούμενη

Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει

Μαίρη, η βασίλισσα της Σκοτίας

Καλύτερο μοντάζ

Η παρείσφρηση

Bohemian Rhapsody

Η ευνοούμενη (Γιώργος Μαυροψαρίδης)

Το Πράσινο Βιβλίο

Vice: O δεύτερος στην ιεραρχία

Καλύτερη σκηνογραφία

Black Panther

Η ευνοούμενη

Ο πρώτος άνθρωπος

Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει

Roma

Καλύτερο μοντάζ ήχου

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Ο πρώτος άνθρωπος

Ένα ήσυχο μέρος

Roma

Καλύτερο μιξάζ ήχου

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Ο πρώτος άνθρωπος

Roma

Ένα αστέρι γεννιέται

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

Free Solo

Hale County this morning, this evening

Minding the gap

Of fathers and sons

RBG

Καλύτερο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Black sheep

End game

Lifeboat

A night at the garden

Period. End of sentence.

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Never look away (Γερμανια)

Κλέφτες καταστημάτων (Ιαπωνία)

Capernaum (Λίβανος)

Roma (Μεξικό)

Ψυχρός Πόλεμος (Πολωνία)

Καλύτερο μακιγιάζ

Border

Μαίρη, η βασίλισσα της Σκοτίας

Vice: ο δεύτερος στην ιεραρχία

Καλύτερη μουσική

Black Panther

Η παρείσφρηση

If Beale Street could talk

Το νησί των σκύλων

Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει

Καλύτερο τραγούδι

“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” (Η μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς)

“All The Stars” (Black Panther)

“The Place Where Lost Things Go” (Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει)

“I’ll Fight” (RBG)

“Shallow” (Ένα αστέρι γεννιέται)

Καλύτερα κινούμενα σχέδια μικρού μήκους

Animal behaviour

Bao

Late afternoon

One small step

Weekends

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Καλύτερα οπτικά εφέ

Οι Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας

Κρίστοφερ & Γουίνι

Ο πρώτος άνθρωπος

Ready Player One

Solo