Υποψηφιότητες BIFA: Λάνθιμος και «The Favourite» είχαν τις περισσότερες

Στην κορυφή της λίστας με τις υποψηφιότητες ταινιών, βρίσκεται το Τhe Favourite του Γιώργου Λάνθιμου στα Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητων Ταινιών του 2018 (BIFAs).

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν την Τετάρτη από τους Βρετανούς ηθοποιούς Έλι Μπάμπερ και Αρίνζε Κένε στο Everyman Cinema.

Η ταινία του έλληνα σκηνοθέτη έχει συγκεντρώσει 13 υποψηφιότητες, πολλές περισσότερες από κάθε άλλο φιλμ στη λίστα.

Η τελετή BIFA θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στο Old Billingsgate του Λονδίνου.

Το «Τhe Favourite» διεκδικεί μεταξύ άλλων το βραβείο καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, σεναρίου, α’ γυναικείου για την Ολίβια Κόλμαν και β’ γυναικείου για τις Ρέιτσελ Βάις και Έμμα Στόουν.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

American Animals

Beast

Disobedience

The Favourite

You Were Never Really Here

Σκηνοθεσία

Andrew Haigh («Lean On Pete»)

Γιώργος Λάνθιμος («The Favourite»)

Bart Layton («American Animals»)

Michael Pearce («Beast»)

Lynne Ramsay («You Were Never Really Here»)

Σενάριο

Deborah Davis, Tony Mcnamara («The Favourite»)

Bart Layton («American Animals»)

Sebastián Lelio, Rebecca Lenkiewicz («Disobedience»)

Michael Pearce («Beast»)

Lynne Ramsay («You Were Never Really Here»)

Α’ Γυναικείος ρόλος

Gemma Arterton («The Escape»)

Jessie Buckley («Beast»)

Olivia Colman («The Favourite»)

Maxine Peake («Funny Cow»)

Rachel Weisz («Disobedience»)

Α’ Ανδρικός ρόλος

Joe Cole («A Prayer Before Dawn»)

Steve Coogan («Stan & Ollie»)

Rupert Everett (« he Happy Prince»

Joaquin Phoenix («You Were Never Really Here»)

Charlie Plummer («Lean On Pete»)

Β’ Γυναικείος ρόλος

Nina Arianda («Stan & Ollie»)

Rachel McAdams («Disobedience»)

Emma Stone («The Favourite»)

Rachel Weisz («The Favourite»)

Molly Wright («Apostasy»)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Steve Buscemi («Lean On Pete»)

Barry Keoghan («American Animals»)

Alessandro Nivola («Disobedience»)

Evan Peters («American Animals»)

Dominic West («Colette»)

Πρωτοεμφανιζόμενος/η ηθοποιός

Jessie Buckley («Beast»)

Michaela Coel («Been So Long »)

Liv Hill («Jellyfish»)

Marcus Rutherford («Obey»)

Molly Wright («Apostasy»)

Πρωτοεμφανιζόμενος/η σκηνοθέτης

Richard Billingham («Ray & Liz»)

Daniel Kokotajlo («Apostasy»)

Matt Palmer («Calibre»)

Michael Pearce («Beast»)

Leanne Welham («Pili»)

Πρωτοεμφανιζόμενος/η σεναριογράφος

Karen Gillan («Τhe Party’s Just Beginning»)

Daniel Kokotajlo («Apostasy»)

Bart Layton («American Animals»)

Matt Palmer («Calibre»)

Michael Pearce («Beast»)

Παραγωγός

Kristian Brodie («Beast»)

Jacqui Davies («Ray & Liz»)

Anna Griffin («Calibre»)

Marcie Maclellan («Apostasy»)

Faye Ward («Stan & Ollie»)

Μη αγγλόφωνο ανεξάρτητο φιλμ

«Capernaum», Nadine Labaki

«Cold War», Pawel Pawlikowski

«The Rider», Chloé Zhao

«ROMA», Alfonso Cuarón

«Shoplifters», Hirokazu Koreeda

Κάστινγκ

Dixie Chassay («The Favourite»)

Julie Harkin («Beast»)

Avy Kaufman («American Animals»)

Andy Pryor («Stan & Ollie»)

Michelle Smith («Apostasy»)

Κοστούμια

Jacqueline Durran («Peterloo»)

Αndrea Flesch («Colette»)

Sandy Powell («The Favourite»)

Guy Sperenza («Stan & Ollie»)

Alyssa Tull («An Evening With Beverly Luff Lin»)

Φωτογραφία

Ole Bratt Birkeland («American Animals»)

Magnus Nordenhof Jønk («Lean On Pete»)

Robbie Ryan («The Favourite»)

Tom Townend («You Were Never Really Here»)

David Ungaro («A Prayer Before Dawn»)

Μοντάζ

Joe Bini («You Were Never Really Here»)

Marc Boucrot(«A Prayer Before Dawn»)

Nick Fenton, Julian Hart, Chris Gill («American Animals»)

Γιώργος Μαυροψαρίδης («The Favourite»)

Ben Wheatley, Happy New Year, Colin Burstead

Ειδικά εφέ

Howard Jones («Early Man»)

Matthew Strange, Mark Wellband («Dead In A Week {Or Your Money Back}»)

George Zwier, Paul Driver («Peterloo»)

Μέικ Απ & Κομμώσεις

Christine Blundell («Peterloo»)

Mark Coulier, Jeremy Woodhead («Stan & Ollie»)

Stacey Louise Holman («A Prayer Before Dawn»)

Ivana Primorac («Colette»)

Nadia Stacey(«The Favourite»)

Μουσική επένδυση

Aaron Cupples («Island Of The Hungry Ghosts»)

Jonny Greenwood («You Were Never Really Here»)

Richard Hawley («Funny Cow»)

Anne Nikitin («American Animals»)

Jim Williams («Beast»)

Σχεδιασμός παραγωγής

Michael Carlin («Colette»)

Fiona Crombie («The Favourite»)

Suzie Davies («Peterloo»)

John Paul Kelly («Stan & Ollie»)

Beck Rainford («Ray & Liz»)

Ήχος

Johnnie Burn («The Favourite»)

Paul Davies («You Were Never Really Here»)

Séverin Favriau («You Were Never Really Here»)

Cj Mirra («Time Trial»)

Andrew Stirk («American Animals»)